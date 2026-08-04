ETV macht im Pokal kurzen Prozess und gewinnt zweistellig

Der Eimsbütteler TV eröffnete am Dienstag die Pokalwoche, FC Eintracht Norderstedt muss am Donnerstag zu den Alsterbrüdern. Dazwischen steigt in der Oberliga Hamburg ein spannendes Nachholspiel.
Der erste Auftritt im LOTTO-Pokal Hamburg wurde für den Eimsbütteler TV zu einer klaren Angelegenheit. Der Regionalligist gewann in der 1. Runde bei BLS Hamburg 01 mit 13:0 und ließ dem Kreisligisten keine realistische Chance auf eine Pokal-Überraschung. Aus dem klassischen David-gegen-Goliath-Duell wurde früh ein Abend, an dem der Klassenunterschied deutlich sichtbar wurde.
Die Mannschaft von Can Timo Schultz brauchte nur elf Minuten bis zum ersten Treffer. Max-Adrian Donel Mbodje eröffnete den Torreigen und legte vier Minuten später direkt das 2:0 nach. Spätestens nach dem Treffer von Zülfü Kahn Demirbag zum 3:0 in der 19. Minute war klar, wohin dieses Pokalspiel laufen würde.
Noch vor der Pause erhöhte der ETV weiter. Romeo Blekic traf in der 31. Minute zum 4:0, Nick Johann Hoffmann legte nur eine Minute später das 5:0 nach. Demirbag sorgte in der 35. Minute für das 6:0, ehe Karim Ay kurz vor der Pause das 7:0 erzielte.
Damit war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Für BLS Hamburg 01 und Trainer Niklas Wilde ging es nach dem Seitenwechsel vor allem darum, den Abend sauber zu Ende zu bringen. Der ETV blieb dagegen konsequent und nutzte den Pokalauftakt, um offensive Abläufe und Selbstvertrauen mitzunehmen.
Nach dem Seitenwechsel rückte vor allem Toralf Hense in den Mittelpunkt. Er erzielte in der 49. und 56. Minute die Treffer zum 8:0 und 9:0. Demirbag machte in der 58. Minute sein drittes Tor, Mbodje zog in der 68. Minute ebenfalls mit seinem dritten Treffer nach.
Den Schlusspunkt setzte wieder Hense. Mit seinen Treffern in der 75. und 82. Minute schraubte er das Ergebnis auf 13:0 und beendete die Partie mit einem Viererpack. Mbodje und Demirbag trafen jeweils dreimal, dazu kamen die Tore von Blekic, Hoffmann und Ay.
Für den ETV war es ein Pflichtsieg in maximal deutlicher Form. Der Regionalligist erfüllte die Favoritenrolle seriös, ließ früh keine Spannung aufkommen und steht souverän in der nächsten Runde.
Am Mittwoch richtet sich der Blick dann auf die Oberliga Hamburg. FK Nikola Tesla empfängt um 19 Uhr SC Victoria Hamburg. Für Tesla ist es das zweite Saisonspiel nach dem überraschenden 3:1-Auftaktsieg beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Kaum ein Team war vor der Saison kritischer bewertet worden, doch die Mannschaft von Erdogan Pini lieferte direkt ein starkes Gegenargument.
Victoria startete ebenfalls mit einem Sieg und gewann zum Auftakt 3:2 gegen FC Eintracht Norderstedt II. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die mit drei Punkten aus einem Spiel in die Partie gehen. Der Sieger hält Anschluss an die Spitzengruppe und kann den gelungenen Start weiter veredeln.
Am Donnerstag folgt das zweite Pokalspiel der Woche. FC Alsterbrüder empfängt um 20 Uhr FC Eintracht Norderstedt. Für den Landesliga-Klub ist es ein attraktives Heimspiel gegen einen Regionalligisten, für Norderstedt eine Aufgabe mit klarer Favoritenrolle.
Die Eintracht kommt aus dem 2:2 zum Regionalliga-Auftakt gegen SV Atlas Delmenhorst. Trainer Özden Kocadal hatte danach vor allem die späten Gegentore nach Einwurf-Situationen angesprochen. Im Pokal geht es nun darum, konzentriert zu bleiben, den Klassenunterschied auf den Platz zu bringen und keine unnötige Spannung entstehen zu lassen.
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