ETV macht im Pokal kurzen Prozess und gewinnt zweistellig

Der erste Auftritt im LOTTO-Pokal Hamburg wurde für den Eimsbütteler TV zu einer klaren Angelegenheit. Der Regionalligist gewann in der 1. Runde bei BLS Hamburg 01 mit 13:0 und ließ dem Kreisligisten keine realistische Chance auf eine Pokal-Überraschung. Aus dem klassischen David-gegen-Goliath-Duell wurde früh ein Abend, an dem der Klassenunterschied deutlich sichtbar wurde.

Die Mannschaft von Can Timo Schultz brauchte nur elf Minuten bis zum ersten Treffer. Max-Adrian Donel Mbodje eröffnete den Torreigen und legte vier Minuten später direkt das 2:0 nach. Spätestens nach dem Treffer von Zülfü Kahn Demirbag zum 3:0 in der 19. Minute war klar, wohin dieses Pokalspiel laufen würde.

ETV entscheidet die Partie früh

Noch vor der Pause erhöhte der ETV weiter. Romeo Blekic traf in der 31. Minute zum 4:0, Nick Johann Hoffmann legte nur eine Minute später das 5:0 nach. Demirbag sorgte in der 35. Minute für das 6:0, ehe Karim Ay kurz vor der Pause das 7:0 erzielte.

Damit war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Für BLS Hamburg 01 und Trainer Niklas Wilde ging es nach dem Seitenwechsel vor allem darum, den Abend sauber zu Ende zu bringen. Der ETV blieb dagegen konsequent und nutzte den Pokalauftakt, um offensive Abläufe und Selbstvertrauen mitzunehmen.

Hense mit Viererpack nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel rückte vor allem Toralf Hense in den Mittelpunkt. Er erzielte in der 49. und 56. Minute die Treffer zum 8:0 und 9:0. Demirbag machte in der 58. Minute sein drittes Tor, Mbodje zog in der 68. Minute ebenfalls mit seinem dritten Treffer nach.

Den Schlusspunkt setzte wieder Hense. Mit seinen Treffern in der 75. und 82. Minute schraubte er das Ergebnis auf 13:0 und beendete die Partie mit einem Viererpack. Mbodje und Demirbag trafen jeweils dreimal, dazu kamen die Tore von Blekic, Hoffmann und Ay.

Für den ETV war es ein Pflichtsieg in maximal deutlicher Form. Der Regionalligist erfüllte die Favoritenrolle seriös, ließ früh keine Spannung aufkommen und steht souverän in der nächsten Runde.

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