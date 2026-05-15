ETV löst Regionalliga-Relegation, Hamburgs wilder letzter Spieltag

Jubel beim ETV. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der letzte Spieltag der Oberliga Hamburg bringt die Entscheidung: Der Eimsbütteler TV gewinnt gegen TSV Sasel und zieht in die Relegation zur Regionalliga Nord ein. Die TuS Dassendorf erledigt ihre Pflicht, bleibt aber knapp dahinter. Für den FK Nikola Tesla ist der Klassenerhalt trotz Torfestival weiter an den ETV gekoppelt.

Der Eimsbütteler TV hat im entscheidenden Moment geliefert und sich mit einem 4:0 gegen den TSV Sasel das Ticket für die Relegation zur Regionalliga Nord gesichert. Lange blieb die Partie ohne Treffer, ehe Farid Maboa Dibamba kurz vor der Pause das wichtige 1:0 erzielte (45.+3). Nach dem Seitenwechsel nahm der ETV der Partie schnell die letzte Unsicherheit.

Max-Adrian Donel Mbodje traf zum 2:0 (49.), Toralf Hense erhöhte in der Schlussphase (75.), ehe Bamo Karim Mohamed den 4:0-Endstand herstellte (79.). Damit beendet Eimsbüttel die Saison mit 78 Punkten und bleibt im relevanten Vergleich vor Dassendorf. Sportlich steht der ETSV zwar ganz oben, für die Aufstiegsfrage zählt aber der ETV - und der darf nun weiter vom Sprung in die Regionalliga träumen.

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Dassendorf erlöst Aufgabe

Die TuS Dassendorf hat ihre Pflichtaufgabe gegen HEBC Hamburg erfüllt, doch der Sieg reichte nicht mehr, um den Eimsbütteler TV im lizenzrelevanten Aufstiegsrennen noch abzufangen. Sven Möller brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (45.). Damit hatte Dassendorf das eigene Spiel früh in die richtige Richtung gelenkt. Spannung kam erst in der Nachspielzeit auf, als Hendrik Diekmann per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte (90.+3). Mehr gelang dem HEBC nicht. Dassendorf beendet die Saison mit 76 Punkten, zwei Zähler hinter dem ETV. Für die Mannschaft von Özden Kocadal bleibt damit eine starke Punktausbeute, aber auch die bittere Erkenntnis, dass es im Rennen um die Relegation knapp nicht gereicht hat. ________________ Tesla gewinnt torreich, muss aber hoffen

Zwölf Tore zum Abschluss: Der FK Nikola Tesla hat beim SV Curslack-Neuengamme ein wildes 8:4 gewonnen und damit sportlich noch einmal alles erledigt, was möglich war. Nach dem frühen Rückstand durch Marcio Johannsen (20.) drehte Tesla die Partie durch Timon Jannik Engelmann (29.), ein Eigentor von Jonas Holz (36.) und erneut Engelmann (45.+2). Nach der Pause erhöhten Emin Leon Brobbey (51.) und Gedeon Owusu Wedemeyer (52.) auf 5:1. Curslack kam durch Maximilian Zoch (53.) und Tim Schmidt (60.) noch einmal heran, doch Zisimos Dimakis (61.), Elija Facundo Sinemus (66.) und Engelmann mit seinem dritten Treffer (88.) sicherten Tesla den Sieg. Trotz Platz 15 bleibt die Lage speziell: Sollte der ETV die Regionalliga-Relegation nicht erfolgreich gestalten, droht Tesla weiterhin der vierte Abstiegsplatz. ________________ Wilder Abschluss für starken Aufsteiger

Ein Aufsteiger mit Unterhaltungswert bis zum Schluss: HT 16 hat seine starke Saison mit einem 5:4 gegen TuRa Harksheide beendet. Pascal Gerber eröffnete den Torreigen (19.), ehe Nico Gerber per Foulelfmeter auf 2:0 stellte (30.). Chris Tabi Bandoh erhöhte kurz vor der Pause auf 3:0 (44.), bevor Mohamed Khalil in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte (45.+1). Nach dem Seitenwechsel schien HT 16 durch Caleb Kakra Awuah (46.) und erneut Bandoh (49.) bei 5:1 uneinholbar weg. Harksheide machte es aber noch einmal spannend: Nico Schluchtmann (50.), Felix Möller (76.) und Yannick Fischer (90.+5) verkürzten auf 4:5. Für mehr reichte es nicht. HT 16 beendet die Saison als Aufsteiger mit starken 57 Punkten auf Rang sechs.

________________ Kein Selbstvertrauen-Boost für Vorwärts/Wacker

Der FC Süderelbe hat sich mit einem 4:2 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt aus der Saison verabschiedet und Rang acht gesichert. Adrian Nkansah Apau brachte die Gastgeber in Führung (36.), doch Joschua Rönnau glich kurz vor der Pause aus (44.). Die Entscheidung fiel erst im letzten Abschnitt. Alwin Weber stellte in der 78. Minute auf 2:1, Fabio Parduhn legte nur drei Minuten später das 3:1 nach (81.). Billstedt kam durch Emrah Kerim Ates noch einmal heran (87.), ehe Hassan Zarei tief in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte (90.+6). Für Billstedt endet die Liga auf Rang 14. Der Fokus dürfte nun auf dem Pokalfinale liegen, für das noch einmal Selbstvertrauen gesammelt werden sollte - auch wenn dieses Ergebnis nicht half. ________________ Teutonia 05 schlägt in der Nachspielzeit doppelt zu

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat die Saison mit einem späten 2:0 gegen SC Victoria beendet und sich damit noch auf Rang sieben geschoben. Lange blieb die Partie torlos, ehe die Schlussphase den Gastgebern gehörte. Arbes Tahirsylaj traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:0 (90.+2), nur zwei Minuten später erhöhte Malik Salim Daniel Schorsch auf 2:0 (90.+4). Für Teutonia ist der Abschluss mit 52 Punkten nach einer wechselhaften Saison ein versöhnlicher Schlusspunkt. Victoria beendet die Runde trotz der Niederlage klar auf Rang vier. Die Mannschaft von Sascha Bernhardt hat sich über die Saison in der Spitzengruppe behauptet, verpasste am letzten Spieltag aber ein positives Ergebnis zum Abschluss. ________________ Pleite für Absteiger

Der Niendorfer TSV hat seine starke Schlussphase mit einem 3:2 bei der SV Halstenbek-Rellingen fortgesetzt. Die Gastgeber gingen durch Patrick Hoppe in Führung (19.), doch Kristof-Alexander Köhler glich nur vier Minuten später aus (23.). Nach der Pause brachte Björn Dohrn Niendorf erstmals in Führung (49.). Halstenbek-Rellingen antwortete durch Kaan Cankaya und stellte auf 2:2 (56.), doch Dohrn traf in der 71. Minute erneut und entschied die Partie zugunsten der Gäste. Niendorf beendet die Saison mit 50 Punkten auf Rang neun und damit in der oberen Tabellenhälfte. Halstenbek-Rellingen bleibt bei elf Punkten und verabschiedet sich nach einer extrem schwierigen Saison auf Rang 17. ________________ Letzte Paloma-Duftmarke

Der USC Paloma hat beim FC Türkiye Wilhelmsburg einen klaren 6:0-Auswärtssieg gefeiert und Rang fünf souverän abgesichert. Schon früh war die Partie in die Richtung der Gäste gelenkt: Samuel Jacob traf nach vier Minuten, Johann Magnus Buttler legte das 2:0 nach (9.), und Lennart Keßner erhöhte auf 3:0 (15.). Noch vor der Pause traf Michel Lucas Blunck zum 4:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel bauten Keßner (55.) und Buttler (68.) den Vorsprung weiter aus. Paloma beendet die Saison mit 61 Punkten und einer starken Tordifferenz. Türkiye bleibt mit 29 Punkten auf Rang 16 und hatte mit dem Ausgang des Abstiegskampfes am Ende keine realistische Möglichkeit mehr, entscheidend nach oben einzugreifen. ________________ Meisterlicher Abschluss

Der ETSV Hamburg hat seine sportlich herausragende Saison mit einem 6:2 gegen TSV Buchholz 08 abgeschlossen und die Meisterschaft in der Tabelle eindrucksvoll unterstrichen. Erolind Krasniqi war noch einmal der prägende Mann: Er traf früh zum 1:0 (2.), erhöhte kurz vor der Pause (42.) und legte direkt nach Wiederbeginn das 3:0 nach (47.). Luis Jahraus stellte auf 4:0 (54.), Krasniqi machte mit seinem vierten Treffer das 5:0 (60.), ehe Dominik Akyol auf 6:0 erhöhte (62.). Buchholz kam durch David Rene Mrozek Glischinski (79.) und Jakob Schulz (88.) noch zu zwei Treffern. Der ETSV beendet die Saison mit 83 Punkten und 126 Toren als sportlicher Meister. Weil der Klub nicht für die Regionalliga gemeldet hat, gehört die Relegationsbühne aber dem Eimsbütteler TV.

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