Ettmannsdorfer Nagelprobe – Derby in Lam & Kellerkracher in Etzenricht

Der 24. Spieltag der Landesliga Mitte hält gleich mehrere brisante Paarungen parat. Hart gefordert sein wird der Tabellenzweite SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Die Mannen von Trainer Christian Most treten am Samstag beim Rangdritten TSV Seebach an. Auf der anderen Seite des Tableaus kämpfen der SV Etzenricht und der TB 03 Roding im Direktduell um ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. Im Oberen Bayerischen Wald steigt das Lokalderby SpVgg Lam gegen 1. FC Bad Kötzting. Am Sonntag beschließt der FC Kosova Regensburg den Spieltag mit einem Heimmatch gegen den TSV Bogen.

Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „In der ersten Halbzeit gegen Burglengenfeld haben wir gesehen, was möglich ist und dementsprechend machen wir weiter. Zum Spiel gegen Etzenricht gibt es ja nicht viel zu deuten. Es ist allen bewusst, dass es jeweils gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf geht. Wir wollen unser Möglichstes tun, um die Punkte bei uns zu behalten.“



Personalien: Die in der Vorwoche fehlenden Leistungsträger Martin Pasieka, Mirko Griesbeck und Noah Scheler könnten wieder einsatzfähig sein. Jannik Herrmann, Sebastian Ermer und Damian Musiol sind sicher nicht verfügbar. Krank waren Benjamin König, Johannes Janker und Christian Ermer gemeldet, Max Herrmann brach das Training ab. Ihr Mitwirken ist fraglich.







Christian Fleischmann (Sportlicher Leiter TB 03 Roding): „Zum Jahresauftakt geht es gleich in die Vollen gegen einen direkten Konkurrenten. Wir werden sofort sehen, wo die Reise hingeht. Ein Unentschieden bringt uns nicht recht weiter. Die Etzenrichter Mannschaft verteidigt relativ tief und ist extrem stark im Umschaltspiel. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Im Vergleich zur Herbstrunde müssen wir unsere vorhandenen Chancen besser in Tore ummünzen und gleichzeitig die Fehler in der Defensive minimieren. Das waren die zwei Knackpunkte in der bisherigen Saison.“



Personalien: Die Verletzten aus dem alten Jahr um Alexander Fuchs, Leon Rötzer und Leon Reisinger sind nach wie vor raus. Alban Salla ist etwas angeschlagen und steht daher auf der Kippe. Erstmals spielberechtigt ist Blitz-Neuzugang Martin Vesenjak, der wohl bereits sein Debüt für den TB geben wird.













Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Nach der bitteren Niederlage in Dingolfing will unsere Mannschaft im Heimspiel gegen Burglengenfeld eine Reaktion zeigen und drei Punkte einfahren. Beim 1:2 in Dingolfing fiel der entscheidende Gegentreffer erst in der 93. Minute. Mit Burglengenfeld wartet jedoch ein starker Gegner, der bereits in der Vorbereitung mit guten Ergebnissen überzeugte und zuletzt Etzenricht deutlich besiegte.“



Personalien: Neben den bisherigen Ausfällen muss Alexander Legler verletzungsbedingt passen. Dafür kehrte Michael Drechsler aus dem Urlaub zurück und steht wieder zur Verfügung.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „In Sachen Personal stehen wir deutlich besser da als im Hinspiel, an das ich mich nicht so gerne erinnere. Eine aufopferungsvolle Abbacher Mannschaft warf alles rein was in ihr steckt. Aufgrund einer schwachen Leistung haben wir Punkte abgeschenkt. Dementsprechend ist das Ziel ganz klar, uns die verlorenen Punkte aus der Hinrunde zurückzuholen. Einfach wird das nicht gegen eine junge und dynamische Mannschaft, die auch kämpfen kann. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir dürfen den Gegner unter keinen Umständen am Tabellenplatz messen und auf die leichte Schulter nehmen. Es gilt an die richtig gute zweite Halbzeit gegen Etzenricht anzuknüpfen. Meine Spieler sind hungrig nach mehr Erfolg und noch mehr Punkten. Dementsprechend fahren wir nach Bad Abbach, um dort zu gewinnen.“



Personalien: Fragezeichen stehen hinter den erkrankten Quirin Stadler und Ersatzkeeper Julian Müller. Davon abgesehen kann das Trainerteam aus dem Vollen schöpfen.







Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Wir freuen uns darauf, dass es endlich auch wieder auf dem Rasenplatz losgeht. Nach dem Fehlstart in die Restrückrunde sind wir am Samstag – vor allem vor heimischer Kulisse – auf Wiedergutmachung aus. Wir wollen die Punkte auf jeden Fall daheim behalten, wissen aber natürlich um die Stärke von Eggenfelden. Das Hinspiel hat gezeigt, dass beim Gegner durchaus eine große Qualität vorhanden ist.“



Personalien: Der Einsatz des angeschlagenen Tobias Schwarzmeier entscheidet sich kurzfristig. Dauerpatient Benedikt Albrecht trainiert zwar wieder, ist aber noch nicht einsatzfähig. Ansonsten hatten sich mehrere Spieler krank abgemeldet.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Wir müssen auswärts den Willen zeigen, ein Spiel unbedingt gewinnen zu wollen und nicht nur ein freundlicher Gast zu sein. Tegernheim hat eine technisch starke Mannschaft, die kicken mag und die gegen jeden Gegner gewinnen kann. Wir müssen aber auf uns schauen, viel konsequenter Fußball spielen, mehr Biss und Galligkeit zeigen. Dann werden wir in die Erfolgsspur zurückkehren und drei Punkte holen, die wir uns auch zum Ziel gesetzt haben.“



Personalien: Neben den Dauerpatienten muss David Miladinovic ersetzt werden.







Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „In Vornbach haben wir bei einem guten Gegner eine starke Leistung gezeigt und drei wichtige Punkte geholt. Gegen Ettmannsdorf werden wir erneut alles abrufen müssen, um etwas Zählbares holen zu können. Die Qualitäten des Tabellenzweiten sind hinlänglich bekannt, vor allem offensiv ist das eine Top-Truppe. Für beide Mannschaften ist es zweifellos ein wichtiges Spiel, allerdings ist die Saison noch sehr lang und unabhängig vom Ausgang wird daher noch überhaupt nichts entschieden sein.“



Personalien: Thomas Lösl und Alexander Heindl müssen weiterhin passen. Hinter dem Einsatz von Dominik Hauner steht ein dickes Fragezeichen.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach einer langen und durchaus komplizierten Vorbereitung freuen wir uns auf das erste Pflichtspiel des Jahres. Da es gleich mit dem schweren Auswärtsspiel in Seebach losgeht, werden wir auch direkt sehen, wo wir aktuell stehen. Mit Seebach erwartet uns eine über Jahre gewachsene Spitzenmannschaft der Landesliga Mitte. Die Heimmannschaft wird von Wolfgang Beller wieder top eingestellt sein, so dass bei uns alle Mannschaftsteile mit Sicherheit an ihr Maximum gehen müssen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen. Die Tabellenkonstellation ist dagegen für uns absolut uninteressant. Ohne jeglichen Druck und mit viel Vorfreude gehen wir in diese Spiel.“



Personalien: Tobias Bernkopf wird wegen eine Knieverletzung definitiv ausfallen. Hinter dem Einsatz von Maximilian Bauer und Luca Oberndorfer steht ein größeres Fragezeichen. „Trotz der Abgänge im Winter und der kurzfristigen Ausfälle wird eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz stehen, die alles versuchen wird, in Seebach nicht leer auszugehen“, so Most.









Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Auf die zweite Halbzeit gegen die „Spiele“ können wir aufbauen. Wir werden versuchen, an die nach der Pause gezeigte Vorstellung anzuknüpfen. Die Aufgabe gegen Luhe-Wildenau wird aber sicherlich nicht einfacher, gerade offensiv ist das eines der gefährlichsten Teams der Liga. Es muss bei uns alles passen, damit etwas Zählbares herausspringen kann.“



Personalien: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche komplett unverändert.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Nach dem gelungenen Start in die Restrunde fahren wir hochmotiviert nach Teisbach, mit dem Ziel, auch dort drei Punkte mitzunehmen. Dafür müssen wir aber vor allem Standards und Konter der Teisbacher gut verteidigen. Außerdem wird es wichtig sein das Spiel anzunehmen, da ich einen harten Kampf erwarte, bei dem die Teisbacher mit Sicherheit auf ihre zahlreichen Zuschauer zählen können.“



Personalien: Zusätzlich zu den bisherigen Ausfällen werden Jonas Held und Fabian Magerl nicht zur Verfügung stehen.









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Bad Kötzting ist letzte Woche sehr erfolgreich in die Frühjahrsrunde gestartet. Selbiges wollen wir unbedingt mit einem Derby-Heimsieg schaffen!“



Personalien: Simon Loderbauer plagt sich weiterhin mit seiner Leistenverletzung herum. Auf ihr Comeback müssen auch Moritz Seidel und Simon Meindl noch warten. Beide befinden sich im Aufbautraining.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Nach dem sehr geglückten Auftakt gegen Kosova haben wir nun ein Derby vor der Brust. Wir bekommen es mit einer sehr heimstarken Mannschaft zu tun. Dennoch hat ein Derby immer seine eigenen Gesetze. Von daher wollen wir die Sache sehr selbstbewusst angehen und, wenn es irgendwie geht, aus Lam etwas mitnehmen.“



Personalien: Abgesehen von den Langzeitausfällen Jan Hosek, Jonathan Auburger und Andreas Kussinger können die Badstädter voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen.







Gustavo Ribeiro (Trainer FC Kosova Regensburg): „Beide Teams brauchen Punkte. Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt – mit mehr Energie, Klarheit, Power und Lust in unserem Spiel. Die Jungs ziehen im Training voll mit und haben es sich verdient, dass wir uns endlich belohnen. Drei Punkte würden uns brutal guttun, auch als Push für den Kopf.“



Personalien: Die Lage bleibt angespannt, denn von den vielen Ausfällen der Vorwoche kehrt noch niemand ins Aufgebot zurück.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Das Ergebnis und die Art und Weise, wie wir uns gegen Tegernheim präsentiert haben, war hervorragend. Daran möchten wir beim FC Kosova Regensburg anknüpfen. Allerdings geht dieses Spiel wieder bei 0:0 los und wir müssen uns nicht nur auf einen Gegner einstellen, der nach der herben Pleite in Bad Kötzting bestimmt auf Wiedergutmachung aus sein wird, sondern auch auf das erste Rasenspiel seit Monaten. Mit einem Sieg können wir einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und das sollte Motivation genug sein.“



Personalien: Kapitän Patrick Fuchs hat sich den Daumen gebrochen und sein Mitwirken steht deshalb auf der Kippe.





