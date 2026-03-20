Ettmannsdorf vor Pflichtaufgabe – Kemnath erwartet Detag

Zurück an der Tabellenspitze, will der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (in Lila) gegen Diendorf nachlegen. – Foto: Hannelore Fohringer

Nachdem am vergangenen Wochenende nur ein Nachholspiel stattfand, geht es in der Kreisliga West jetzt in die Vollen. Der erste reguläre Spieltag steht auf dem Programm. Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II möchte nach dem Sieg der Vorwoche nachlegen. Die Wiesner-Truppe genießt gegen den SV Diendorf Heimrecht und ist klar favorisiert. Vor herausfordernden Aufgaben steht die Verfolgerschaft um den TV Nabburg (bei der SG Silbersee), den SV Haselbach (gegen Stulln) und den SV Kemnath a.B. (gegen Detag Wernberg).

So., 22.03.2026, 14:15 Uhr SC Katzdorf SC Katzdorf TSV Nittenau TSV Nittenau 14:15 PUSH



Hinspiel: 0:0. Beim SC Katzdorf (7., 26) trifft am Sonntag der TSV Nittenau (14., 8) zum 19. Spieltag ein. Im Hinspiel gab es für beide Teams einen Punkt im torlosen Remis. Vor der Winterpause konnten sich beide Mannschaften nicht mehr belohnen: Nittenau unterlag knapp dem SV Kemnath a.B. und Katzdorf konnte sich beim SV Diendorf nicht durchsetzen.







Hinspiel: 3:0. Spitzenreiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (43) empfängt am kommenden Spieltag den SV Diendorf (11., 15). Im letzten Spiel vor der Pause konnte sich der SVD einen Dreier gegen den SC Katzdorf einholen. Die Schwandorfer starteten erfolgreich ins neue Spieljahr (3:1-Heimsieg im Nachholspiel gegen den FC Schmidgaden), sind zurück an der Tabellenspitze und wollen nun nachlegen.







Hinspiel: 5:0. Einen ganz klaren Dreier holte sich der 1. FC Schmidgaden (10., 17) im Hinspiel gegen den TSV Dietersirchen (13., 9) ein und lädt am Wochenende zum Rückspiel ein. Knapp geschlagen musste sich der TSV vor der Winterpause gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, während Schmidgaden bei der DJK Dürnsricht den Dreier einfuhr. Vergangenen Sonntag konnte sich der 1. FC allerdings nicht gegen den Schwandorf-Ettmannsdorf II im Nachholspiel behaupten und ging leer aus.







Hinspiel: 1:2. Mit einem knappen Sieg belohnte sich die DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 10) im Hinspiel gegen den FC OVI-Teunz (9., 23). Am letzten Spieltag im November konnte sich weder der FC noch die DJK belohnen. Die Gastgeber des kommendes Matches gaben sich knapp beim TV Nabburg geschlagen, während Dürnsricht gegen den FC Schmidgaden die Punkte liegen ließ.











So., 22.03.2026, 14:15 Uhr SG Silbersee 08 SG Silbersee TV Nabburg TV Nabburg 14:15 PUSH



Hinspiel: 4:4. Bei der SG Silbersee 08 (5., 29) findet sich zum 19. Spieltag der TV Nabburg (2., 41) ein. Eine torreiche Partie auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Kontrahenten im Hinspiel, doch die restliche Saison verlief für den TV deutlich besser. Vor der Winterpause gab es für beide Teams noch einen Dreier. Die SG Silbersee holte sich die Punkte beim TSV Stulln mit einem knappen Sieg, wie auch der TVN nur knapp gegen FC OVI-Teunz die Oberhand behielt.





So., 22.03.2026, 14:15 Uhr SV Haselbach SV Haselbach TSV Stulln TSV Stulln 14:15 live PUSH



Hinspiel: 4:2. Im Hinrundenduell setzte sich der SV Haselbach (3., 38) beim TSV Stulln (8., 27) durch und lädt an diesem Sonntag zum Re-Match ein. Vorm Gang in die Winterpause gab es für die beiden Teams keine Punkte zu holen. Der TSV unterlag der SG Silbersee knapp, während sich der Tabellendritte beim TSV Detag Wernberg klar mit 0:3 geschlagen geben musste.







Hinspiel: 1:1. Ohne Sieger gingen der SV Kemnath a.B. (4., 37) und der TSV Detag Wernberg (8., 25) in der Hinrunde auseinander. Zum Frühjahrsauftakt treffen beide Teams erneut aufeinander. Während sich Kemnath im November knapp gegen den TSV Nittenau behaupten konnte, sicherte sich der TSV Detag Wernberg parallel noch einen klaren Dreier gegen den SV Haselbach.