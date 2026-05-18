Ettmannsdorf verpflichtet Wenzenbach-Knipser Berger

Ettmannsdorfs sportlicher Leiter Mario Albert (rechts) stellt mit Benjamin Berger den nächsten Neuzugang vor. – Foto: SV Schwandorf-Ettmannsdorf

Der 30-Jährige bringt Torgefahr, Spielintelligenz und Flexibilität mit und erweitert damit die ohnehin starke Offensive des SVSE um zusätzliche Qualität und neue Möglichkeiten. Entsprechend erfreut zeigt sich Ettmannsdorfs sportlicher Leiter Mario Albert über diese Verstärkung: „Ben ist ein Spieler, den wir schon lange beobachten. Umso mehr freut es uns, dass der Wechsel jetzt geklappt hat und er sich für unseren Weg entschieden hat“, tut Albert kund.



Benjamin Berger verbrachte seine spätere Jugendzeit beim TSV Kareth-Lappersdorf und wechselte als Noch-A-Jugendlicher nach Wenzenbach. Beim SVW entwickelte er sich in der Kreisliga mehr und mehr zum Leistungsträger. Zur Winterpause der Saison 2017/18 wagte er den Sprung in die Bezirksliga und schloss sich der SpVgg Hainsacker an. Auch dort konnte er mit guten Scorer-Quoten auf sich aufmerksam machen. Zwei Jahre später folgte die Rückkehr an den Wenzenbacher Jahnweg. Nicht allein wegen seiner Tore und Assists hatte Berger maßgeblichen Anteil am Wenzenbacher Aufstieg in die Bezirksliga 2023 sowie an der diesjährigen Vizemeisterschaft. Die zu Ende gegangene Saison in der Bezirksliga Süd schloss der 30-Jährige mit 18 Toren und weiteren 6 Torvorlagen in 24 Einsätzen ab. Damit wurde er Dritter der ligaweiten Torschützenliste.



