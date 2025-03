Ettmannsdorf verpflichtet Keeper Max Wißmann

„Schon vor dieser Saison stand ich mit Max im Gespräch, er hatte auch ein paar Mal mittrainiert. Gleich nach dem Spiel am vergangenen Samstag war das telefonische Erstgespräch, tags darauf hat er uns zugesagt“, so Mario Albert über den zeitlichen Prozess der Verpflichtung. Ettmannsdorfs Trainer freut sich sehr, dass dieser Transfer so kurzfristig geklappt hat: „So eine Geschichte mit Wolle Hesl ist für jede Mannschaft extrem schwierig. Das ist eine Notsituation und die Verpflichtung eines neuen Keepers war alternativlos. Umso froher sind wir darüber, dass Max uns aushilft. Er ist sehr sportbegeistert, extrem fokussiert, weiß was er will. Wir freuen uns auf einen jungen, hungrigen und starken Torwart, der mit seinen 20 Jahren körperlich sehr weit ist und eine unwahrscheinliche Ausstrahlung auf der Linie hat. Zudem ist er bei der Spieleröffnung mit dem Ball am Fuß sehr gut. Beeindruckend ist für sein Alter auch, dass er sehr viel dirigiert und spricht“, führt Albert Wißmanns Stärken auf.



Max Wißmann genoss in den Nachwuchsschmieden der SpVgg SV Weiden, des 1. FC Nürnberg und des SSV Jahn Regensburg eine hervorragende Ausbildung. Zur laufenden Saison 2024/25 kehrte der Wackersdorfer (Ldk. Schwandorf) von der SpVgg Weiden, für die er 19 Matches in der Landesliga Mitte absolvierte und die Meisterschaft feierte, zu Jahn Regensburg und dessen Bayernliga-U21 zurück. Allerdings trennten sich die Wege rasch wieder, da sich Wißmann für ein Engagement in der „Baller League“ aussprach. In der neumodischen Kleinfeld-Liga ist der Keeper seitdem erfolgreich unterwegs. So gelang ihm mit seinem Team „Beton Berlin“ letzten Herbst der Sprung in die Final Four. Auch in der neuen Runde läuft es bislang prima.



Fußballerisch hatte Wißmann bisher keinen neuen Verein. Das ändert sich nun. Sein Debüt im Tor des SV Schwandorf-Ettmannsdorf wird er bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den TSV Kareth-Lappersdorf geben. Übrigens: Ettmannsdorfs neuer Schlussmann ist auch Influencer. Auf Instagram und TikTok folgen ihm zusammengenommen rund 25 Tausend Menschen.