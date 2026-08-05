Ettmannsdorf & Tegernheim mit ersten Siegen - B'lengenfeld thront oben

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Wenzenbach kann Ettmannsdorf aufatmen und die ersten Punkte der Saison bejubeln – Foto: Florian Würthele

Ettmannsdorf holte ebenfalls die ersten Punkte der Saison, am Ende stand nach einer spannenden Partie dann doch ein deutlicher 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Wenzenbach zu Buche. Burglengenfeld besiegt Bad Abbach auswärts mit 3:0 und grüßt vom Platz an der Sonne. Zwischen Seebach und Bogen konnte sich kein Team final durchsetzen, am Ende ging's mit einer gerechten Punkteteilung nach Hause. Türk Gücü Straubing um Spielertrainer Asllan Shalaj gewannen zuhause nach einer sehr starken Leistung verdient mit 2:0 gegen SC Luhe-Wildenau. Die Stimmen zu den Spielen:

Landesliga Mitte, der 4. Spieltag am Mittwoch: Passend zum Wetter ging es bei hochsommerlichen Temperaturen auch auf dem Rasen ziemlich heiß her. Am Ende wurde es noch sehr spannend in Tegernheim – nachdem die Hausherren lange Zeit mit 4:1 in Front waren und alles nach den sicheren Sieg aussah, kassierten sie in der Nachspielzeit nochmal zwei Treffer und mann musste sich zum ersten Punktgewinn der Saison über die Linie zittern.



Andreas Lengsfeld, Trainer FC Tegernheim: "Wir spielten eine gute erste Halbzeit, hatten gute Chancen und führten demzufolge verdient. Kurz vor der Halbzeit hätten wir das 4:1 machen können, was mit einer wahnsinnigen Rettungsaktion verhindert wurde. Dann wäre der Deckel vielleicht schon drauf gewesen. Nach der Halbzeit überstanden wir schwere Minuten und Karether Druckphasen. Wir selbst hatten zwei, drei Kontersituationen – darunter eine Tausendprozentige, um den Sack zuzumachen. Nach dem 4:2 hing es ganz klar auf Kareths Seite. Am Ende waren wir froh, dass angepfiffen war und wir die drei Punkte haben. Diese sind für uns natürlich unglaublich wichtig.“ Andreas Lengsfeld, Trainer FC Tegernheim: "Wir spielten eine gute erste Halbzeit, hatten gute Chancen und führten demzufolge verdient. Kurz vor der Halbzeit hätten wir das 4:1 machen können, was mit einer wahnsinnigen Rettungsaktion verhindert wurde. Dann wäre der Deckel vielleicht schon drauf gewesen. Nach der Halbzeit überstanden wir schwere Minuten und Karether Druckphasen. Wir selbst hatten zwei, drei Kontersituationen – darunter eine Tausendprozentige, um den Sack zuzumachen. Nach dem 4:2 hing es ganz klar auf Kareths Seite. Am Ende waren wir froh, dass angepfiffen war und wir die drei Punkte haben. Diese sind für uns natürlich unglaublich wichtig.“



Erkan Kara, Sportlicher Leiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf: "Ein 3:0 klingt zwar klar und deutlich, aber das war heute lange ein sehr offenes Spiel. Wir haben zwar in der ersten Halbzeit 2:0 geführt, aber auch Wenzenbach hatte im ersten Durchgang zwei Großchancen, die unser Keeper überragend gehalten hat. Wir sind heute generell sehr zufrieden, weil die Mannschaft super gefightet hat, die Zweikämpfe angenommen hat und meist sehr stabil gewirkt hat in ihrer Körpersprache. Im zweiten Durchgang hat Wenzenbach in den ersten 25 Minuten richtig Gas gegeben, diese Phase haben wir aber überstanden und dann im richtigen Zeitpunkt das 3:0 nachgelegt. Heute haben wir uns aufgrund des Einsatzes und des guten Zweikampfverhaltens spreche ich am Ende aber schon von einem verdienten Heimsieg."

Sepp Schuderer, Trainer SV Wenzenbach: "Ich kann heute der Mannschaft gar keinen Vorwurf machen, wir haben hier heute gegen – wenn alle Spieler fit sind – Mitfavoriten verloren. Im ersten Durchgang hatten wir die ein oder andere Chance, einen Treffer zu erzielen, das wollte aber nicht klappen. Bei den ersten zwei Gegentreffern jedoch waren wir nicht ganz unbeteiligt. Aber auch im zweiten Abschnitt haben wir Ettmannsdorf teilweise in der eigenen Hälfte festgespielt, ich fühle mich heute nicht wie ein Verlierer. Wir hatten einige Ausfälle und die wenn dabei gewesen wären, hätte es womöglich anders ausgesehen. Aber das ist Fußball, andere Teams haben auch Ausfälle. Aber Hut ab vor meiner Mannschaft, mit so einer guten Leistung kann man auch mal ein Spiel verlieren."



Onur Örs, Sportlicher Leiter Türk Gücü Straubing: "Von der ersten bis zur letzten Minute haben wir heute richtig dominiert, wir hatten den Gegner heute komplett im Griff. Jeder hat heute ein super Spiel gemacht. Wir hatten in der zehnten Minute schon einen Hochkaräter, diese hat aber der Keeper von Luhe-Wildenau mit einer Glanzparade vereitelt. Die Führung ist dann nach einem Standard gefallen. Im weiteren Verlauf hatten wir noch Chancen über Chancen. Im zweiten Durchgang haben wir sehr früh das 2:0 erzielt. Im Anschluss haben wir immer wieder Nadelstiche gesetzt und alles super wegverteidigt, ich glaube wir haben heute nur zwei Chancen zugelassen. Besser gehts nicht!"



Simon Sigl, Trainer TSV Bad Abbach: "Die erste Halbzeit haben wir eigentlich gut angefangen und hatten direkt mit einem Pfostenschuss Pech, dass wir nicht in Führung gehen. Bekommen aber dann im Prinzip aus dem nichts per Kopf das 0:1. Generell schaffen wir es aktuell einfach zu selten, in die gefährlichen Räume zu kommen, während wir selbst nach eigenen Fehlern zu viel zulassen. Somit ein verdienter Sieg für Burglengenfeld."