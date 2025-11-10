Ettmannsdorf und Nabburg patzen – Haselbach zieht vorbei

Überraschungen zeichneten das Bild in der Kreisliga West. Zwei Mannschaften aus den Top-3 ließen Federn. Einmal der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, der daheim gegen die DJK Dürnsricht nicht über ein torloses Remis hinauskam. Und zum Zweiten der bisherige Erste TV Nabburg, der gegen den TSV Stulln eine 1:2-Heimniederlage quittierte. Die Gunst der Stunde hat der SV Haselbach genutzt. Mit einem ungefährdeten 6:0 über Schlusslicht TSV Nittenau übernimmt die Mulzer-Crew wieder die Tabellenführung. Am Top-Trio dran bleibt der mit 5:0 gegen Diendorf erfolgreiche SV Kemnath a.B.



Mit einem klaren Heimsieg sicherte sich der SV Haselbach vor 100 Zuschauern gegen den angereisten TSV Nittenau die Maximalausbeute. Bereits in der dritten Spielminute netzte Fabian Hölzl ein und Christian Brunner erhöhte in der fünften Minute für die Gastgeber. Jürgen Grabinger erzielte noch in der ersten Hälfte das 3:0 (41.). In der zweiten Halbzeit legte Christian Brunner noch eine Bude drauf (50.) und Felix Birzer erhöhte in der 56. Minute ebenfalls für den SV Haselbach. Jürgen Grabinger schob in der 81. Minute dann zum 6:0 Heimsieg ein. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Ramadan Hyseni, Jonathan Graßl







Ebenfalls klar daheim machte der SV Kemnath a.B. am Sonntag den Dreier. Zu Gast war der SV Diendorf, der vor 170 Schaulustigen keine Chancen verwerten konnte. In der sechsten Minute brachte Alexander Grill die Führung für die Hausherren und Alexander Ram legte in der 37. Minute noch einen Treffer drauf. Die Gäste gingen durch die Zeitstrafe für Bastian Graßmann (40.) und die gelb-rote Karte für Julian Lobinger (44.) in Unterzahl. Kurz nach Wiederanpfiff netzte Alexander Grill erneut ein (49.) und schob in der 73. Minute nochmal ein. Den letzten Treffer der Partie landete Andreas Plank in der 90. Minute. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Patrick Will







Der SC Katzdorf sicherte sich ebenfalls daheim die Maximalausbeute, und zwar vor 62 Besuchern gegen den TSV Dieterskirchen. Bereits in der neunten Minute landete Markus Feigt das 1:0 und Sebastian Graf legte in der 20. Minute nach, bevor Markus Feigt noch eine Chance zum 3:0 (33.) in der ersten Hälfte verwandelte. Auch die zweite Halbzeit brachte noch eine Bude hervor, Luca Hintermeier besiegelte den klaren Heimsieg in der 63. Spielminute für den Sportclub. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Benedikt Christoph, Daniel Saleki







Ein torloses Remis gab es für die 60 Zuschauer beim favorisierten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am vergangenen Spieltag, zu Gast war die DJK Dürnsricht-Wolfring. Moritz Wifling sah in der 64. Minute die Ampelkarte (Dürnsricht), doch auch das numerische Ungleichgewicht brachte keine Chancenverwertung mehr mit sich. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Mohammad Almayuf, Marco Langer







Ebenfalls nur einen Punkt gab es am 17. Spieltag für den FC OVI-Teunz gegen den 1. FC Schmidgaden vor 120 Schaulustigen. Leonard List erzielte in der 14. Minute für Schmidgaden den ersten Treffer in der Partie. Ein Elfmeter, dankend angenommen von Bastian Welnhofer, sorgte in der 32. Minute für Ausgleich. Manuel Löffelmann brachte in der 68. Minute OVI-Teunz schließlich in Front, ehe Andreas Werner in der 72. Minute für das 2:2 verantwortlich zeichnete und in der 78. Minute eine Zeitstrafe aufgebrummt bekam. Schiedsrichter: Hans Diebold, Alexander Löckler, Manuel Römer







Knapp den Sieg holte sich der TSV Stulln am Sonntag beim TV Nabburg vor 120 Zuschauern. Fabio Cordio brachte die Gäste in der 14. Minute in Front und legte in der 66. Minute einen weiteren Treffer drauf. Durch ein Eigentor von Alexander Ries in der 70. Minute endete die Partie im 1:2. In der Nachspielzeit gab es noch die Ampelkarte für Tarkan Özdemir vom TV Nabburg (90.+5.). Schiedsrichter: Sebastian Schindler, Marco Göhlich, Maximilian Butz







Mit einem weiteren Remis endete die Partie zwischen der SG Silbersee 08 und dem TSV Detag Wernberg vor 120 Fans am vergangenen Spieltag. In der 30. Minute brachte Florian Bittner die SG Silbersee in Führung, Thimo Luff gelang in der 75. Minute der Ausgleichstreffer. Kurz vor Schluss brachte Florian Weiß Detag Wernberg dann in Front, doch Michael Mauerer netzte in der 89. Minute zum 2:2 ein, was beiden Teams somit nur einen Punkt am 17. Spieltag einbrachte. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, keine Angabe