Ettmannsdorf und Nabburg im Fernduell – Nittenau zum Siegen verdammt

Nabburg oder Ettmannsdorf II: Wer behält im Titelkampf kühlen Kopf? – Foto: Marco Schmidt

Durch den Last-Minute-Sieg im Spitzenspiel hat der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II wieder die Pole Position inne. Und vor den letzten drei Spieltagen der Kreisliga West alles in der eigenen Hand. Nun steht der Wiesner-Truppe eine Nagelprobe bevor, wenn sie am Sonntag beim Tabellenfünften SG Silbersee gastiert. Zeitgleich gibt Titelkonkurrent TV Nabburg seine Visitenkarte beim Rangzehnten FC Schmidgaden ab. Im Tabellenkeller duellieren sich der Letzte TSV Nittenau und der Vorletzte SV Diendorf. Die Heimelf muss gewinnen, will sie sich die Chance auf die Relegation aufrechterhalten.



Hinspiel: 3:3. Bereits am Samstag gibt beim TSV Detag Wernberg (6., 35) der TSV Dieterskirchen (11., 21) sein Stelldichein. Die Hausherren der Partie konnten sich am vergangenen Wochenende klar den Dreier bei der DJK Dürnsricht-Woflring sichern. Doch auch die Gäste gingen gegen den TSV Nittenau mit der vollen Punkteausbeute vom Platz.







Hinspiel: 3:1. Im zweiten Samstagsspiel macht der TSV Stulln (8., 30) den Gastgeber für die DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 20). Die DJK steht derzeit auf einem der Abstiegsrelegationsplätze und konnte sich am vergangenen Spieltag gegen den TSV Detag Wernberg nicht behaupten, um sich aufs rettende Ufer zu spielen. Die Gastgeber des kommenden Matches sicherten sich zuletzt den Dreier beim 1. FC Schmidgaden und verweilen im unteren Mittelfeld der Tabelle.







Hinspiel: 2:3. Der FC OVI-Teunz (9., 28) reist am 24. Spieltag zum SV Kemnath a.B. (4., 41). Mit einem knappen Heimsieg setze sich der FC zuletzt gegen den SV Diendorf durch, während die Platzherren vor Wochenfrist beim torlosen Remis gegen den SV Haselbach einen Punkt ergattern konnten.





So., 26.04.2026, 15:15 Uhr TSV Nittenau TSV Nittenau SV Diendorf SV Diendorf 15:15 live PUSH



Hinspiel: 1:1. Im Kellerduell stehen sich Tabellenschlusslicht TSV Nittenau (14., 11) und der SV Diendorf (13., 15), der sich auf einem Abstiegs-Relegationsplatz befindet, gegenüber. Diendorf musste sich zuletzt knapp gegen den FC OVI-Teunz geschlagen geben. Nittenau konnte am vergangenen Spieltag keine Chancen verwerten und unterlag beim TSV Dieterskirchen mit 0:2. Nun braucht der TSV unbedingt einen Sieg, um sich die Chance auf die Relegation zu wahren.













Hinspiel: 0:3. Der entthronte TV Nabburg (2., 53) ist am 24. Spieltag beim 1. FC Schmidgaden (10., 26) gefordert. Eine knappe Niederlage musste Nabburg letzte Woche im Spitzenspiel gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II einstecken. Und auch Schmidgaden gab sich am vergangenen Wochenende knapp dem TSV Stulln geschlagen.







Hinspiel: 2:3. Der neue Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (1., 55) ist am Sonntag zu Gast bei der SG Silbersee 08 (5., 36). Während die SG zuletzt den klaren Dreier beim SC Katzdorf einfuhr, konnten sich die Hausherren der kommenden Partie knapp die Maximalausbeute gegen den TV Nabburg sichern und dadurch an die Tabellenspitze zurückkehren.





So., 26.04.2026, 15:15 Uhr SV Haselbach SV Haselbach SC Katzdorf SC Katzdorf 15:15 live PUSH



Hinspiel: 1:2. Heimrecht genießt der SV Haselbach (3., 38) gegen den SC Katzdorf (7., 33). Mit einem torlosen Remis und somit nur einen Punkt ging Haselbach am zurückliegenden Spieltag beim SV Kemnath a.B. vom Platz. Unterdessen unterlag Katzdorf klar der SG Silbersee und ging somit leer aus.