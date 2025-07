Eine Szene aus 2016: Etzenricht (rechts mit Marco Lorenz) und Ettmannsdorf lieferten sich in der Vergangenheit heiße Landesliga-Duelle. – Foto: Rudi Walberer

Ettmannsdorf und Etzenricht eint Personalsorgen Vor dem Pokalduell am Freitag ist die Kadersituation bei beiden Landesligisten angespannt

Statt 1860 München, Haching oder Bayreuth bescherte die Auslosung der ersten Runde im Bayerischen Totopokal dem SV Etzenricht einen künftigen Ligakonkurrenten. Der Pokalsieger des Spielkreises Amberg/Weiden entschied sich für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Aufsteiger Etzenricht kann sich ein Bild von dem in der Landesliga Mitte vorherrschenden Level bilden. Gespielt wird am Freitag um 18.30 Uhr.

Die Schwandorfer gelten in der ersten Saison nach neun Jahren mit Cheftrainer Mario Albert vom spielerischen Niveau und den in den letzten fünf Jahren belegten Plätzen 2 bis 4, als einer der heißesten Titelanwärter. Mit dem neuen Job als sportlicher Leiter bleibt Albert in enger Reichweite des Teams und der Vereinsspitze. Christian Most besetzt die Trainerposition zusammen mit Leitfigur und Ex-Profi Florian Tausendpfund. Gut bekannt in Etzenricht ist der Gäste-Kapitän Andreas Müller. Der Verteidiger startete seine Karriere beim SVE unter Trainer Faruk Maloku, kickte dort drei Jahre und kam über Umwege beim aktuellen Verein an.



Wenn man die Vorbereitung der Etzenrichter betrachtet, dann ragen die ersten Halbzeiten der Testspiele sowie die Abwehrkette als Plus heraus. Häufig war der zum Saison-Anfang breit angelegte Kader nicht komplett, oft wurde das Wechselkontingent ausgeschöpft. Mit Interesse wird verfolgt, für welche Startformation sich Trainer Andreas Wendl am Freitag entscheiden wird. Am kommenden Dienstag setzt sich die „englische Woche“ mit dem ersten Ligaspiel gegen Mitaufsteiger TSV Bad Abbach schon fort.



Wendl stuft den ersten Programmpunkt der neuen Saison realistisch ein und sagt: „Das Spiel am Freitag bietet zwar einerseits noch einen guten Test vor dem Ligastart, andererseits aber natürlich auch eine seltene Möglichkeit, uns ein eventuelles Traumlos zu erspielen. Wir treffen auf eine Spitzenmannschaft der Landesliga und dementsprechend muss bei uns schon Vieles klappen, um nicht den Kürzeren zu ziehen.“ Die personelle Ausstattung ist leider nicht traumhaft, es fehlt definitiv das Quartett Ben König, Deniz Bock, Martin Pasieka und Bastian Schreml. Als Wackelkandidaten gelten Mirko Griesbeck, Max und Jannik Herrmann.









Derweil beendete der SV Schwandorf-Ettmannsdorf seine Testreihe vergangenen Samstag mit einem guten Spiel. Gegen Bayernliga-Neuling FSV Stadeln (0:1-Niederlage) sei man laut Coach Christian Most über die komplette Spielzeit auf Augenhöhe gewesen. Nur die mangelnde Chancenverwertung habe ein besseres Ergebnis verhindert. „Mit dem Pokalspiel beim SV Etzenricht starten wir nun aber komplett in den Pflichtspielbetrieb, und es stehen für uns viele schwere Spiele in den nächsten Wochen auf den Programm. Alles wird auf null gestellt, die Vorbereitung ist jetzt zu diesem Zeitpunkt schon komplett uninteressant“, erklärt Most und blickt so auf die Partie am Freitagabend: „Da wir in der Vorbereitung nur Gegner aus der Regional-, Bayern- und Bezirksliga hatten, ist es nun auch die erste Partie gegen einen Gegner aus der gleichen Liga. Diese Tatsache, aber auch dass wir mit dem SV Etzenricht auf einen Gegner mit vielen höherklassigen und erfahrenen Spielern treffen, macht diese Partie sehr interessant. Es wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe in Etzenricht. Unabhängig vom Gegner wird es für uns wichtig sein, die Abläufe und Vorgaben aus den Vorbereitungsspielen jetzt auch in den Pflichtspielen erfolgreich umzusetzen. Schaffen wir dieses Niveau auch am Freitag im Pokalspiel abzurufen, dann ist ein Weiterkommen in diesem Wettbewerb auch möglich. Das ist auch ganz klar unser Ziel.“



Die Kadersituation beim SVSE hat sich diese Woche nicht wirklich verbessert. Aktuell stehen noch die gleichen zwölf Feldspieler wie in der Vorwoche zur Verfügung. Balthasar Sabadus, Kevin Grünauer und Dustin Weikl befinden sich nach Verletzung noch im Aufbautraining. Ob es bereits für einen Kurzeinsatz am Freitag wieder reicht, wird das Abschlusstraining zeigen. Mit Alexandru Dragut wird nun ein weiterer Spieler aufgrund von einem Leistenbruch länger ausfallen. Johannes Böhm wird aus privaten Gründen ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Wifling, Oberndorfer und Schreiner werden wegen ihren Verletzungen ohnehin noch länger nicht im Kader stehen.



Übrigens: Unter alter Firmierung SC Ettmannsdorf lieferte sich die Schwandorfer von 2014 bis 2019 zwölf Landesligaduelle mit dem SV Etzenricht. Die Bilanz ist mit fünf Remis, vier SVE-Erfolgen und drei SC-Siegen fast pari. In vier Freundschaftsspielen zog jedoch das Team von Andreas Wendl knapp, aber regelmäßig den Kürzeren.