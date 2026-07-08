Ettmannsdorf stolpert – 5:3 nach 0:3 in Parsberg – Lam überrollt Furth Testspiele am Mittwoch: Pfreimd landet Überraschungssieg +++ ASV Neumarkt gibt Führungen aus der Hand +++ Osserbuam unterstreichen gute Frühform von Florian Würthele · Heute, 22:27 Uhr · 0 Leser

Acht Torerfolge in Furth im Wald: Die SpVgg Lam schoss sich warm für den Landesliga-Auftakt. – Foto: Rudi Walberer

Eine tolle Aufholjagd, ein Kantersieg und ein überraschender Sieger: Die überregionalen Testspiele am Mittwochabend geizten nicht mit Spektakel. Ein Überblick.



Das hatte sich Christian Most sicherlich anders vorgestellt! Der Cheftrainer des SV Schwandorf-Ettmannsdorf bekam in seinem Wohnort eine überraschende Niederlage seiner Truppe zu sehen. Trotz Führungstreffers musste sich der Landesligist dem rangtieferen Bezirksligisten SpVgg Pfreimd am Ende knapp geschlagen geben. Ein Pfreimder Doppelschlag binnen drei Minuten brachte die Gäste ins Hintertreffen. Die Quintessenz: Auf den SVSE wartet noch Arbeit bis zum Ligastart nächste Woche. Bereits am Freitag testen die Schwandorfer ein letztes Mal. Es geht zum Bayernligisten FSV Stadeln.







Ein munterer Kick zweier Ligakonkurrenten in Weißenburg – ja, daran, dass der TSV Nördlingen in dieser Spielzeit in der Bayernliga Nord agiert, muss man sich erst noch gewöhnen. Der ASV Neumarkt führte zwischenzeitlich mit 1:0 und später 3:1, kassierte dann aber noch zwei späte Gegentore – ein Eigentor und ein Elfmeter. Das müssen sich die Oberpfälzer ankreiden lassen. Positiv waren die vielen kreierten Offensivaktionen inklusive der drei Buden.







Seine Muskeln spielen ließ Landesligist SpVgg Lam. Mit dem Kantersieg an der tschechischen Grenze unterstrichen die Osserbuam ihre gute Frühform. Zuletzt hatte die Kowalski-Elf ja sogar den ASV Cham in einem Testspiel bezwungen. Gegen den Bezirksligisten aus Furth im Wald taten sich mehrere SpVgg-Akteure besonderes hervor. Jonas Wittenzellner steuerte zwei Tore und drei Torvorlagen bei. Tim Welter traf ebenfalls doppelt. Und Sturmtalent Markus Koller markierte in der zweiten Halbzeit sogar einen lupenreinen Hattrick.







5:3 nach 0:3: Was für ein Spielverlauf an der Parsberger Hatzengrün! Im Duell Bezirksliga Süd gegen Bezirksliga Nord erwischte der Nord-Vertreter den deutlich besseren Start. Nach einer guten halben Stunde waren die Panduren auf 0:3 davongezogen. Zur Pause stand es 1:3. Nun wurde auf beiden Seiten ordentlich durchgewechselt. Nach dem Seitentausch drehte sich der Wind. Ein Doppelpack des jungen Neuzugangs Lukas Federhofer bescherte dem TV Parsberg den Ausgleich. Mit Toren in der 90. und 92. Minute gewannen die Hausherren dieses kurzweilige Spiel sogar noch.













Erwartungsgemäß setzte sich Nord-Bezirksligist SV Inter Bergsteig gegen den klassentieferen FC Schmidgaden durch. Dabei lagen die Amberger bereits nach zwei Minuten in Rückstand. Positiv war im Anschluss die Moral der Kipry-Truppe, die letztlich verdient gewann.





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