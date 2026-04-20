Ettmannsdorf stößt Nabburg vom Liga-Thron

So bejubelten die Ettmannsdorfer den Sieg im Spitzenspiel. – Foto: Marco Schmidt

Nächster Akt im Meisterschafts-Krimi: Drei Spieltage vor Schluss führt nun wieder der Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf das Tableau der Kreisliga West an. Vor knapp 400 Zuschauern bezwang der SVSE II zuhause den bisherigen Leader TV Nabburg mit 3:2 – und stößt die Gäste vom Thron. Federn ließ der Rangdritte SV Haselbach, der sich in Kemnath am Buchberg mit einem torlosen Remis begnügen musste. Großer Gewinner im Abstiegskampf war der TSV Dieterskirchen. Dieser gewann sein Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Nittenau und übernimmt den unterersten Nichtabstiegsplatz von der DJK Dürnsricht.



Der TSV Detag Wernberg holte sich am Samstag vor 130 Besuchern den Dreier bei der DJK Dürnsricht-Wolfring. Bereits in der fünften Minute brachte Florian Weiß die Gäste in Front, durch einen Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Marko Kostic, in der 17. Minute stand es in der Halbzeitpause bereits 2:0 für den TSV. Noel Schwägerl netzte in der 65. Minute zum 3:0 ein. Die Hausherren konnten durch einen Elfmeter, dankend angenommen von Patrick Lippert, kurz vor Schluss (88.) noch einen Anschlusstreffer landen. Schiedsrichter: Josef Baier, Franz Bucher, Heinrich Kurzendorfer







Einen knappen Heimsieg feierte der neue Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II gegen den TV Nabburg. 375 Zuschauer wollten sich dieses Spitzenspiel nicht entgehen lassen. Noch in der ersten Halbzeit brachte Tobias Jobst (45.+1.) die Gastgeber in Front, durch ein Eigentor von Jurij Litke (68.) stand es 1:1, dann netzte der Torschütze für die Hausherren ein (71.) und Ralf Egeter landete in der 74. Minute den erneuten Ausgleich für den TV Nabburg. Die Nachspielzeit brachte den Siegestreffer, Nikolaos Rizos netzte in der 90.+1. Minute zum 3:2 und somit Heimdreier für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II ein. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Markus Wittmann, Emily Fröhlich







Der TSV Nittenau musste sich am vergangenen Sonntag vor 124 Zuschauern beim TSV Dieterskirchen geschlagen geben. Die Gastgeber der Partie gingen durch Andreas Ruhland in der 14. Minute in Front und Bastian Zimmerer nutzte die Nachspielzeit (90.+3.) um die Maximalausbeute zu besiegeln. Schiedsrichter: Ludwig Held, Anna-Lena Meier, Andreas Burger







Einen knappen Heimdreier sicherte sich der FC OVI-Teunz vor 100 Fans gegen den angereisten SV Diendorf. Bereits in der fünften Minute brachte Manuel Löffelmann die Kugel für die Gastgeber ins Netz, Benedikt Meier vom SV Diendorf sah in der neunten Minute die Zeitstrafe. In der 39. Minute erzielte Alexander Kliere den Ausgleich, doch Arthur Kerbel brachte die Gastgeber in der 61. Minute erneut in Front und Manuel Löffelmann legte in der 63. Minute noch eine Bude drauf. Die Nachspielzeit brachte noch einen Elfmeter für die Gäste, welcher gekonnt von Jonas Leyerer (90.+1.) zum 3:2 genutzt wurde und eine Ampelkarte für Fabian Frank (90.+1., FC OVI-Teunz) mit sich. Schiedsrichter: Michael Schießl, Franz Bucher, Georg Dietlinger













Mit einem torlosen Remis trennten sich der SV Kemnath a.B. und der SV Haselbach am 23. Spieltag vor 80 Schaulustigen. Für Haselbach war es vielleicht der entscheidende Punktverlust im Aufstiegskampf. Schiedsrichter: Jürgen Schmirler, Willi Greber, keine Angabe







Eine Heimniederlage musste der SC Katzdorf vor 100 Fans gegen die SG Silbersee 08 am vergangenen Spieltag einstecken. Die Gastgeber gingen in der 55. Minute durch die Ampelkarte für Manuel Kraus in Unterzahl, kurz darauf sah Tobias Baierl die Zeitstrafe (57., SC Katzdorf), die Gäste kamen in der 65. Minute durch Stefan Müller in Führung. Tobias Baierl musste in der 76. Minute durch die gelb-rote Karte das Feld verlassen, was den SC noch weiter in Unterzahl brachte und Florian Bittner konnte in der 85. Minute eine weitere Chance für die SG verwerten, was ihnen die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Konrad Heuberger, Laszlo Beide







Mit einem knappen Auswärtserfolg sicherte sich der TSV Stulln vor 200 Zuschauer beim 1. FC Schmidgaden den Dreier. In der elften Spielminute erzielte Andreas Werner das 1:0 für die Hausherren der Partie, doch Fabian Schieber gelang in der 50. Minute der Ausgleich und netzte in der 53. Minute zum Sieg für den TSV 1954 Stulln ein, was ihnen die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Rony Berger, Robert Frank, keine Angabe