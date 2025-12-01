Bilden auch nächste Saison das Trainer-Duo der Ettmannsdorfer „Ersten“: Christian Most (links) und Florian Tausendpfund. – Foto: Redaktion Schwandorf

Ettmannsdorf stellt Weichen: Alle Trainer machen weiter Sowohl die Landesliga-Coaches Most und Tausendpfund als auch das Kreisliga-Trainerduo Wiesner und Plank setzen die erfolgreiche Arbeit am Naab-Ufer in der kommenden Saison fort

Beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf erfolgte diesen Sommer ein großes Stühlerücken auf der Trainerbank. Dauer-Trainer Mario Albert gab sein Amt beim Landesligisten ab und fungiert seither als sportlicher Leiter. Seinen eigenen Nachfolger suchte und fand Albert selbst: Christian Most. Dem 41-Jährigen steht Ex-Profi Florian Tausendpfund als neuer Co-Trainer zur Seite. Frischen Wind gab es auch bei der zweiten Mannschaft, die nach dem Bezirksliga-Abstieg wieder in der Kreisliga West an den Start geht. Sie wurde von Chefcoach Tobias Wiesner und Co-Spielertrainer Michael Plank übernommen.



Sportlich läuft es bislang bestens. Zur Winterpause rangieren beide Mannschaften auf dem zweiten Tabellenplatz. Im Hintergrund laufen längst die Planungen für die Saison 2026/27. Hier können die Schwandorfer nun wichtige Personalentscheidungen vermelden. Alle vier Trainer haben verlängert und setzen ihre Arbeit am Naab-Ufer über die Saison hinaus fort.

Den Verantwortlichen war frühzeitige Planungssicherheit wichtig. Sportlicher Leiter Mario Albert steht mehrmals wöchentlich mit dem gesamtem Trainerteam im Austausch. Nach einem halben Jahr kann er nur Positives berichten: „Christian und Flo leisten eine tolle Arbeit. Nach meiner Beendigung der Trainertätigkeit ist es nahtlos weitergegangen, beide Trainer integrieren neue Spielideen. Gleiches gilt für Tobi und Michi. Alle haben sie eine klare Spielphilosophie und klare Regeln in der Kabine, verlangen was von den Spielern. Man sieht, dass sich die Mannschaft entwickelt. Superzufrieden bin ich auch mit der Dynamik in der Trainerkabine. Es war von Anfang an als langfristiges Projekt geplant, das wir angehen. Daher sind wir froh, dass die vier Trainer weitermachen. Von Vereinsseite aus sind wir mit dem Jahr 2025 sehr zufrieden.“



Die Mannschaft von Chefanweiser Christian Most verabschiedete sich am Sonntag mit dem achten Sieg in Folge in die Winterpause. Hinter Liga-Dominator SpVgg Landshut nimmt der SVSE den zweiten Platz in der Landesliga Mitte ein. „Auch in der Phase mit wenig Punktertrag sind wir ruhig geblieben. Platz zwei mit 45 Punkten – das bisherige Abschneiden ist so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben 26 Spieler und gerade zum Ende hin einige junge Spieler eingesetzt. Dies wollen wir in Zukunft weiter vorantreiben“, so Albert. Beim Ettmannsdorfer Kreisliga-Team läuft es unter dem neuen Trainer-Duo ebenfalls positiv nach dem Wiederabstieg. Erst ein Saisonspiel wurde verloren, der Meistertitel ist aus eigener Kraft möglich. „Auch da sind wie mit der Entwicklung unter Tobi Wiesner und Michi Plank superzufrieden. Im Sommer wurden acht A-Jugendspieler eingebaut. Sie haben bereits sehr viel Spielzeit generiert.“







Tobias Wiesner (links) und Michael Plank coachen seit Sommer die Kreisliga-Mannschaft. – Foto: Redaktion Schwandorf





Neben den – erfolgreichen – Gesprächen mit den Trainern, laufen auch Gespräche mit dem Bestandskader. „Hier sind wir schon extrem weit mit der Planung. Alle Spieler haben signalisiert, dass sie bleiben wollen. Ohnehin sind viele Spieler mit langfristigen Verträgen ausgestattet“, berichtet Mario Albert, der selbst nächste Saison weiterhin als sportlicher Leiter fungieren wird: „Es macht auch mir Spaß.“ Im Winter wird der Landesliga-Kader in Form eines Neuzugangs und eines Abgangs zwei Veränderungen sehen.



Albert sieht nicht nur das sportliche Abschneiden der „Ersten“, sondern in seiner neuen Rolle das große Ganze. „Wir sind auf dem richtigen Weg, wenngleich es noch genügend Arbeit gibt“, befindet er. „Nach und nach gelingt es uns, von der Jugendarbeit zu profitieren. Diesen Weg schlagen wir auch mit Blick auf die neue Saison ein. Hier werden erneut tolle Talente aus der A-Jugend nachkommen. Junge Spieler wie Luca Oberndorfer, Tobias Jobst oder der Noch-A-Jugendliche Lukas Dirnberger entwickeln sich prächtig, wodurch eine gute Bewegung drin ist. Das freut einen natürlich. Doch auch die etablierten Spieler geben Gas. Wir blicken voller Optimismus nach vorne.“