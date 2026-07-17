 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligavorschau

Ettmannsdorf sieh Derbykracher – Neulingsduell in Bernried

1. Spieltag: Der Vorjahresdritte Haselbach fordert den Vizemeister heraus +++ Kemnath und Schmidgaden eröffnen die Saison

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Das Derby zwischen Ettmannsdorf II und Haselbach ist gleichzeitig ein Top-Spiel.
Das Derby zwischen Ettmannsdorf II und Haselbach ist gleichzeitig ein Top-Spiel. – Foto: Sabrina Dietrich

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Kreisliga West
Ettmannsdorf II
Detag Wernb.
Schmidgaden
Dürnsricht

Startschuss in der Kreisliga West! Drei Aufsteiger, dafür aber kein Bezirksliga-Absteiger, bereichern das Klassement. Mit dem SV Bernried und dem SV Trisching prallen am Samstag gleich mal zwei Liganeulinge aufeinander. Besonderes Augenmerk gilt der Partie in Ettmannsdorf. Am Naabufer steigt das Derby und Top-Spiel zwischen dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II und dem SV Haselbach. Hier messen der Zweite und Dritte der Vorsaison die Kräfte. Eröffnet wir dieser 1. Spieltag vom Freitagabendspiel SV Kemnath a.B. gegen FC Schmidgaden.

Heute, 18:00 Uhr
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
18:00

Der SV Kemnath a.B. genießt am ersten Spieltag der Saison 2026/27 Heimrecht. Zu Gast ist der FC Schmidgaden. Beide konnten sich in der vergangenen Saison den Ligaerhalt klar sichern, Kemnath wurde starker Vierter. Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Cedric Dirschl

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
16:00

Bei der DJK Dürnsricht-Wolfring schaut zum Saisonauftakt der TSV Detag Wernberg vorbei. Auch diese beiden Teams sind sich aus der vergangenen Saison bekannt. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Christian Gawinowski, Andreas Köstlmeier

Morgen, 17:00 Uhr
SV Bernried/Obp.
SV Bernried/Obp.SV Bernried
SV Trisching
SV TrischingSV Trisching
17:00

Der aufgestiegene SV Trisching ist beim Startschuss zum SV Bernried gefordert, der ebenfalls aus der Kreisklasse aufgestiegen ist. Wer erwischt den besseren Start in der neuen Umgebung? Schiedsrichter: Werner Gabler, Anna-Lena Meier, Anna Lang

Morgen, 18:30 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
18:30

Der SV Haselbach tritt im ersten Saisonspiel zum Lokalderby beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II an. Die Hausherren verpassten in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg über die Relegation, während der SV Haselbach dem SVSE als Rangdritter dicht auf den Fersen blieb. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Ronny Kohlhoff, Lars Knebel



So., 19.07.2026, 15:15 Uhr
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
15:15

Beim FC OVI-Teunz findet sich der TSV Stulln ein. Die beiden Kontrahenten lieferten sich in der zurückliegenden Spielrunde ein Kopf-an-Kopf im Tabellenmittelfeld. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Daniel Saleki, Georg Dietlinger

So., 19.07.2026, 15:15 Uhr
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
15:15live

Die SG Silbersee packt zum Saisonauftakt ihre Koffer und tritt beim SC Katzdorf an. Den klaren Klassenerhalt konnten sich die beiden Teams im Mittelfeld der Tabelle sichern. Schiedsrichter: Markus Rampp, Chaitanya Joshi, Lars Knebel

So., 19.07.2026, 15:15 Uhr
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
SV Erzhäuser-Windmais
SV Erzhäuser-WindmaisErzhäuser
15:15

Beim SV Diendorf ist der SV Erzhäuser-Windmais zugegen. Der SVE stieg aus der letzten Saison in die Kreisliga auf. Kann er diese Aufstiegseuphorie mit ins Auftaktmatch nehmen? Schiedsrichter: Stefan Mehrl, Fabian Fischer, Sebastian Karl