Ettmannsdorf sieh Derbykracher – Neulingsduell in Bernried

Das Derby zwischen Ettmannsdorf II und Haselbach ist gleichzeitig ein Top-Spiel. – Foto: Sabrina Dietrich

Startschuss in der Kreisliga West! Drei Aufsteiger, dafür aber kein Bezirksliga-Absteiger, bereichern das Klassement. Mit dem SV Bernried und dem SV Trisching prallen am Samstag gleich mal zwei Liganeulinge aufeinander. Besonderes Augenmerk gilt der Partie in Ettmannsdorf. Am Naabufer steigt das Derby und Top-Spiel zwischen dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II und dem SV Haselbach. Hier messen der Zweite und Dritte der Vorsaison die Kräfte. Eröffnet wir dieser 1. Spieltag vom Freitagabendspiel SV Kemnath a.B. gegen FC Schmidgaden.



Der SV Kemnath a.B. genießt am ersten Spieltag der Saison 2026/27 Heimrecht. Zu Gast ist der FC Schmidgaden. Beide konnten sich in der vergangenen Saison den Ligaerhalt klar sichern, Kemnath wurde starker Vierter. Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Cedric Dirschl







Bei der DJK Dürnsricht-Wolfring schaut zum Saisonauftakt der TSV Detag Wernberg vorbei. Auch diese beiden Teams sind sich aus der vergangenen Saison bekannt. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Christian Gawinowski, Andreas Köstlmeier







Der aufgestiegene SV Trisching ist beim Startschuss zum SV Bernried gefordert, der ebenfalls aus der Kreisklasse aufgestiegen ist. Wer erwischt den besseren Start in der neuen Umgebung? Schiedsrichter: Werner Gabler, Anna-Lena Meier, Anna Lang







Der SV Haselbach tritt im ersten Saisonspiel zum Lokalderby beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II an. Die Hausherren verpassten in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg über die Relegation, während der SV Haselbach dem SVSE als Rangdritter dicht auf den Fersen blieb. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Ronny Kohlhoff, Lars Knebel













Beim FC OVI-Teunz findet sich der TSV Stulln ein. Die beiden Kontrahenten lieferten sich in der zurückliegenden Spielrunde ein Kopf-an-Kopf im Tabellenmittelfeld. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Daniel Saleki, Georg Dietlinger





So., 19.07.2026, 15:15 Uhr SC Katzdorf SC Katzdorf SG Silbersee 08 SG Silbersee 15:15 live PUSH



Die SG Silbersee packt zum Saisonauftakt ihre Koffer und tritt beim SC Katzdorf an. Den klaren Klassenerhalt konnten sich die beiden Teams im Mittelfeld der Tabelle sichern. Schiedsrichter: Markus Rampp, Chaitanya Joshi, Lars Knebel







Beim SV Diendorf ist der SV Erzhäuser-Windmais zugegen. Der SVE stieg aus der letzten Saison in die Kreisliga auf. Kann er diese Aufstiegseuphorie mit ins Auftaktmatch nehmen? Schiedsrichter: Stefan Mehrl, Fabian Fischer, Sebastian Karl