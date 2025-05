Ettmannsdorf setzt auf den eigenen Nachwuchs

Zum Teil schnupperten die Youngsters schon Landesliga-Luft. Torjäger Fabio Flauger und Defensivmann Benedikt Viehauser feierten unter Trainer Mario Albert zuletzt ihr Landesliga-Debüt. Neben den zweien rücken Moritz Fruth Jakob Hilmer und Moritz Auburger aus der erfolgreichen BOL-U19 auf.„Die Qualität dieses Jahrgangs ist sehr gut. Gleiches gilt für das nächste Jahr. Das sind äußerst ehrgeizige, junge Spieler. Wir sehen viel Potenzial in den Jungs und trauen ihnen den Schritt zu. Wir freuen uns, dass sie beim Verein bleiben“, sagt Mario Albert, der zum Saisonwechsel sein Traineramt abgibt und beim SVSE als Sportlicher Leiter weitermacht. „Mit drei Abwehrspielern, drei Mittelfeldspielern, einem Stürmer und einem Torwart können wir sämtliche Mannschaftsteile bedienen. Wir investieren viel Zeit und Geld in den Jugendbereich. Es ist wichtig ein Zeichen zu setzen und den Jungs eine Plattform zu geben“, führt Albert weiter aus.Im Moment herrscht beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf die Situation, dass für die neue Saison von der Bayernliga bis zur Kreisliga alle Möglichkeiten der Ligazugehörigkeit vorherrschen. Denn: Die Erste könnte noch den Sprung in die Aufstiegs-Relegation zur Bayernliga schaffen, während die Zweite als Tabellen-14. der Bezirksliga Süd wohl ebenfalls relegiert. „Die Jungs bleiben ligaunabhängig“, betont Albert in diesem Kontext. Er spricht von einer „Win-Win-Situation“ für den Verein und die Spielertalente.Auch in Zukunft sollen jedes Jahr einige Spieler aus dem eigenen Stall in den Herrenbereich integriert werden. Dass der Sprung bei den meisten nicht von heute auf morgen klappt, ist klar: „Entscheidend sind die Spieler selbst. Sie wissen, dass man eine gewisse Geduld und Resilienz mitbringen muss, um sich im Herrenbereich durchsetzen. Es dauert halt eine gewisse Zeit, ehe die Automatismen greifen“, weiß Albert.Gegenwärtig klopft die Ettmannsdorfer U19 mit ihrem Coach Ilhan Koc als Tabellenzweiter der Bezirksoberliga ans Tor zur Landesliga. „Erstmals spielen wir im Jugendbereich durchgängig in der BOL. Ein Landesliga-Jugendunterbau wäre für den Verein eine Wahnsinnssache. Ich bin froh, dass die kontinuierlich gute Jugendarbeit in diesem Jahr richtig Früchte abwirft.“