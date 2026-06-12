Ettmannsdorf schnappt Tegernheim Tobias Rieger weg

Hand drauf: Ettmannsdorfs neuer Sportlicher Leiter Erkan Kara (rechts) begrüßt Neuzugang Tobias Rieger am Naab-Ufer. – Foto: SV Schwandorf-Ettmannsdorf

Die sportliche Leitung um Mario Albert und Erkan Kara zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat. Tobias ist ein äußerst zuverlässiger Defensivspieler, der vor allem im direkten Duell und im Zweikampf große Qualitäten besitzt. Mit seiner Körpergröße von über 1,90 Metern bringt er zudem eine enorme Kopfballstärke mit, die uns sowohl in der Defensive als auch bei Standardsituationen in der Offensive weiterhelfen wird. Bereits in den direkten Duellen der vergangenen Saison konnten wir uns von seinen Qualitäten überzeugen. Tobias verfügt über eine starke Athletik, ist topfit und strahlt eine enorme Präsenz auf dem Platz aus. Mit 29 Jahren befindet er sich im besten Fußballeralter und bringt gleichzeitig die nötige Erfahrung mit. Besonders schätzen wir seine Mentalität. Tobias ist ein Spieler, der immer alles investiert, niemals aufgibt und auf dem Platz Verantwortung übernimmt. Solche Charaktere sind für jede Mannschaft wichtig und passen hervorragend zu unserem Weg beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Wir sind überzeugt, dass Tobias uns sportlich und menschlich sofort weiterhelfen wird und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“ Kara ergänzt: „Ein weiteres Plus: Er kann sowohl in einer Vierer- als auch Dreierkette spielen. Hier wollen wir in der kommenden Saison variabel sein. Summa summarum ist Tobias ein richtig guter Transfer, der uns weiterhelfen wird – nicht nur sportlich, sondern auch als Typ. Wir freuen uns auf einen Spieler, der nie unter 100 Prozent läuft. Ich bin davon überzeugt, dass er extrem wichtig fürs Gesamtkonstrukt wird und er die Mannschaft besser machen wird.“



Tobias Rieger äußert sich zu seinem Wechsel wie folgt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim Schwandorf-SV Ettmannsdorf. Die Gespräche mit Erkan, Mario und Trainer Christian Most haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Dabei wurde schnell deutlich, welche Ziele der Verein verfolgt und welche Rolle ich dabei einnehmen kann. Ich möchte meine Stärken vor allem im Defensivspiel, meine Physis und meine Zweikampfstärke ins Team einbringen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.“ Gleichzeitig blicke er mit „großer Dankbarkeit“ auf seine Zeit beim FC Tegernheim zurück: „Der Verein hat mir die Chance gegeben, mich in der Landesliga zu beweisen und mich als Spieler weiterzuentwickeln. Dafür werde ich immer dankbar sein. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele emotionale Momente erlebt – von meinem ersten Jahr mit dem Klassenerhalt über die Relegation, über den späteren Abstieg bis hin zum Wiederaufstieg und dem erneuten Klassenerhalt. Diese Höhen und Tiefen haben die Zeit in Tegernheim besonders gemacht und zusammengeschweißt. Ich habe dort viele tolle Menschen kennengelernt, denen ich sehr dankbar bin, und nehme viele schöne Erinnerungen mit. Dem Verein, der Mannschaft und allen Verantwortlichen wünsche ich für die Zukunft nur das Beste.“