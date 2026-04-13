Ettmannsdorf pfeift aus dem letzten Loch – Roding im Derby Underdog

Beim Hinspiel in Ettmannsdorf musste Bad Kötztings Torwart Tobias Vogl gegen Jeremy Schmidt (am Ball) & Co. viermal hinter sich greifen. – Foto: Pohsygraphix

Zweimal holt die Landesliga Mitte am Dienstagabend nach. Es ist eine interne Sache des Spielkreises Cham/Schwandorf. Als klarer Außenseiter geht der TB 03 Roding ins Heim-Landkreisderby gegen die SpVgg Lam, die den vierten Sieg in Folge anstrebt. Außerdem kreuzen am Roten Steg der 1. FC Bad Kötzting und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf die Klingen. Die Gäste müssen zwingend gewinnen, um sich die kleine Restchance auf Relegationsplatz zwei zu wahren – allerdings muss SVSE-Coach Christian Most personell ziemlich improvisieren.

Morgen, 18:15 Uhr TB 03 Roding TB Roding SpVgg Lam SpVgg Lam 18:15 live PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Gegen Burglengenfeld zeigten wir insgesamt eine ordentliche Vorstellung. Wieder einmal haben wir es jedoch nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen. Die Lamer Mannschaft hat derzeit einen Lauf und strotzt vor Selbstbewusstsein. Da müssen wir in der Offensive effizienter sein, und gegen den Ball dürfen wir kein Prozent nachlassen. Ein Derby – vor allem unter der Woche – ist immer was Besonderes. Hier kann auch jederzeit mal der Underdog punkten. Eines ist klar: Wir brauchen jetzt auch mal Punkte gegen Mannschaften, die in der Tabelle weiter oben stehen – sonst werden wir den Relegationsplatz nicht halten können.“



Personalien: Der verletzte Kapitän Tobias Ederer muss weiterhin passen. Stark auf der Kippe steht der Einsatz von Pascal Schäfler. Von den Dauerverletzten hat sich nach wie vor niemand zurückgemeldet.







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Roding wird mit Sicherheit sehr gut auf uns eingestellt. Das wird ein schweres Spiel, das wir aber unbedingt auf unsere Seite ziehen wollen. Wir müssen geduldig agieren und keinen Schritt weniger machen – ansonsten werden wir nicht erfolgreich sein. In Luhe-Wildenau konnten wir unser Heimgesicht endlich auch auswärts zeigen. Das wollen wir auch im Derby hinbekommen.“



Personalien: Neben Langzeitausfall Simon Loderbauer fehlte zuletzt nur Stürmer Markus Koller. Der pfeilschnelle Blondschopf hat das Lauftraining bereits wieder aufgenommen und könnte im Derby vielleicht schon wieder im Kader stehen – wobei das laut dem Trainer „eher unwahrscheinlich“ ist.













Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Leider haben wir gegen Landshut ganz bitter zwei Punkte hergeschenkt. In den letzten zwei Heimspielen haben wir insgesamt vier Punkte leichtsinnig hergeschenkt. Deshalb wollen wir am Dienstag alles daran setzen, uns die verlorenen Punkte wieder zurückzuholen – auch wenn das ein ganz schweres Spiel wird. Jeder weiß um die Qualität von Ettmannsdorf. Wir haben das vierte Spiel innerhalb kürzester Zeit und ich hoffe, dass die Körner reichen.“



Personalien: Aus dem Landshut-Spiel zogen die Badstädter mit Christoph Schwander und Franz Brandl zwei angeschlagene Spieler. Johannes Kordick war in der gesamten Vorwoche krank, sollte aber einsatzfähig sein.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Eine vernünftige Spielanalyse der vergangenen Partie und eine Vorbereitung auf den nächsten Gegner ist leider derzeit für uns nicht möglich. Vielmehr geht es derzeit darum, irgendwie elf Spieler auf das Feld zu bringen, die dazu noch einigermaßen laufen können. Aktuell steht noch keine Mannschaft für das Auswärtsspiel in Kötzting fest. Am Montagabend werden 7 Spieler von unserem Physio behandelt und dann wird man sehen, wer auflaufen kann. Eine Verstärkung aus der 2. Mannschaft ist leider nur bedingt möglich, da sich das Team mitten im Aufstiegskampf zur Bezirksliga befindet. Es wird derzeit deshalb auch geprüft, ob vielleicht ein ehemaliger Spieler reaktiviert werden kann. Wolfgang Hesl wird wieder als Feldspieler fungieren. Aufgrund dieser Ausgangslage müssen wir auch unser Spiel in Kötzting aus taktischer Sicht etwas anpassen. Wir wissen über die Qualitäten der Heimmannschaft. Zuletzt im Heimspiel gegen den Spitzenreiter aus Landshut haben es die Kötzinger unter Beweis gestellt, welche Fähigkeiten sie besitzen.“



Personalien: Balthasar Sabadus, Tobias Bernkopf und Felix Wifling werden definitiv ausfallen. Zudem gibt es etliche Unklarheiten. Kapitän Andreas Müller, Alexandru Dragut, Basel Kasem, Jeremy Schmidt, Maximilian Schreiner, Ludwig Richthammer, Timo Vollath und Lukas Rothut sind aus verschiedenen Gründen angeschlagen. Der Einsatz dieser acht Spieler wird sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden.