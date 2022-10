Das tut weh: Die SpVgg Pfreimd um ihren Spielertrainer Bastian Lobinger schließt die Hinrunde als Vorletzter ab. – Foto: Stefan Ritzinger

Ettmannsdorf neuer Zweiter – Tegernheim und Pfreimd gefrustet Der Landesliga-Sonntag: In Unterzahl kassiert der FCT die entscheidenen Gegentore +++ Anschluss verpasst: Pfreimder unterliegen im „Kellergipfel“ Schlusslicht Straubing

Zwei Sonntagsspiele in der Landesliga Mitte, zwei Auswärtssiege. Am Tegernheimer Hohen Sand setzten sich die Gäste aus Schwandorf erst spät mit 3:1 Toren durch, in Pfreimd bewies Straubing den längeren Atem. Sowohl Tegernheim als auch Pfreimd stecken nach wie vor tief im Abstiegssumpf. Damit hat die Hinrunde ein Ende gefunden.

Mit einer Heimniederlage und auf Rang 16 liegend, schließt Tegenrheim die Hinserie ab. Das ist zu wenig! Weiß auch FC-Trainer André Kleinknecht und sagt: „Die Einstellung der Mannschaft hat gestimmt. Die Jungs ziehen auch im Training mit. Leider schleichen sich immer wieder individuellen Fehler ein und am Ende steht man mit leeren Händen da. Natürlich waren wir gegen Ettmannsdorf der Außenseiter, aber auch gegen favorisierte Teams muss zumindest hin- und wieder gepunktet werden. 13 Punkte sind nach der Vorrunde definitiv zu wenig und 50 Gegentore definitiv zu viel“, nennt Kleinknecht die Problematiken. Im schwierigen Heimduell mit Schwandorf-Ettmannsdorf hätte seine Mannschaft der Ansicht Kleinknechts nach durchaus das zweite Tor nachlegen können. Nach einer „unnötigen“ Zeitstrafe an Maxi Wasmeier (80.) sie der gegnerische Druck größer geworden und man hätte man noch zwei Gegentreffer hinnehmen müssen.



Insgesamt machten die Gastgeber gegen den Favoriten über weite Strecken eine gute Figur. FC-Stürmer Gentrit Isufi (15.) brachte sie sogar in Front, André Klahn (36.) glich noch im ersten Durchgang für die Schwandorfer Elf aus. In einem spannenden Match schoss der Gast dann spät die entscheidenen Tore: Verteidiger Johannes Böhm (84.) und Jeremy Schmidt (90.+2) trafen zum elften Saisonsieg des SV, der also die Patzer der Konkurrenz ausnutzt und auf Tabellenrang zwei springt.





Die SpVgg Pfreimd hat die Chance verpasst, den Anschluss ans rettende Ufer wiederherzustellen. Schlusslicht Straubing bewies den längeren Atem und jubelte letztlich über den erst zweiten Saisonsieg. Lange wollten hüben wie drüben keine Tore fallen. Es ging kampfbetont zur Sache, was eine Stange an Gelben Karten belegte. Für die Niederbayern waren zwei Einwechsler erfolgreich: Tsvetan Antov (75.) sowie mit der letzten Aktion des Spiels Kingsley Emumejakpo Omovie (90.+5). VfB-Coach Gregor Mrozek bewies also ein glückliches Händchen!