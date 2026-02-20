Ettmannsdorf lotst Torwarttalent des ASV Cham zu sich Felix Kuhn wechselt im Sommer aus dem Chamer NZL zum ambitionierten Landesligisten von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Vom ASV Cham zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf geht es zum Saisonwechsel für Nachwuchskeeper Felix Kuhn. – Foto: Dominik Adlhoch

Vergangene Woche ließ der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit dem Transfer von Leopold Knauer, dem aktuell besten Torjäger des ASV Burglengenfeld, aufhorchen. Nun stellt der Tabellenzweite der Landesliga Mitte seine zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison vor. Mit Felix Kuhn hat sich der SVSE die Dienste eines vielversprechenden Torwarttalents aus der Region gesichert. Der 18-Jährige durchlief die Nachwuchsmannschaften des ASV Cham und wird bald im Team von Chefcoach Christian Most seine ersten Gehversuche im Herrenbereich wagen.

Der 2007 geborene und hochgewachsene Schlussmann bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung aus leistungsstarken Nachwuchsligen mit. In den vergangenen Ausbildungsjahren stand Kuhn für den ASV Cham in der Landesliga, Bayernliga und sogar Regionalliga zwischen den Pfosten und konnte somit auf hohem Niveau wertvolle Spielpraxis sammeln. In der Chamer U19-Bayernligamannschaft ist er in dieser Saison die unangefochtene Nummer eins. Ab Sommer soll er den Konkurrenzkampf im Ettmannsdorfer Tor anfachen.



Beim SVSE betont man, dass der junge Keeper mit seiner Ausbildung und seinem Entwicklungspotenzial perfekt in die sportliche Ausrichtung des Vereins passe. Schließlich setzt man mittlerweile verstärkt und bewusst auf junge, hungrige Spieler aus der Region, die den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen wollen. Wie Leopold Knauer wohnt auch Felix Kuhn in der unmittelbaren Umgebung. „Felix bringt Qualität, Mentalität und Perspektive mit. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird“, ist die sportliche Leitung um Mario Albert überzeugt.





Interessant in diesem Zusammenhang: Kuhns Mannschaft testet nächste Woche gegen die U19 des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Womöglich wird er da auf den ein oder anderen künftigen Mitspieler treffen. Derweil geht es für die Mannen von Christian Most ab nächstem Samstag (28. Februar) wieder um Punkte. Sollte es denn die Witterung zulassen, empfängt der Landesliga-Zweite die SpVgg Lam.