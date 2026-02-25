Ettmannsdorf krallt sich ein weiteres Top-Talent

Samuel Hadasch (links) sieht im SV Schwandorf-Ettmannsdorf die perfekte Adresse, sich fußballerisch weiterentwickeln. – Foto: Redaktion Schwandorf

„Mit Samuel wechselt ein weiteres Talent aus der unmittelbaren Region zu uns. Er ist defensiv sowie im Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Im besten Entwicklungsalter bringt er großes Potenzial für den nächsten Schritt mit. Wir freuen uns sehr, erneut einen Spieler aus der Region für unseren Weg gewonnen zu haben und heißen Samuel bei uns herzlich willkommen“, freut sich Ettmannsdorfs sportlicher Leiter Mario Albert über diese Neuverpflichtung. Hadasch selbst verfolgt mit dem Wechsel ans Naab-Ufer die klare Absicht, sportlich den nächsten Schritt zu gehen. „Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil ich glaube, mich so fußballerisch weiterentwickeln zu können. Dafür ist Ettmannsdorf die perfekte Adresse. Ich habe Bock auf das Team und freue mich auf die Challenge nächste Saison“, meint der Jungspund.



Für den Schwarzenfelder Samuel Hadasch ist es der erste Vereinswechsel überhaupt. Von klein auf spielt er für den 1. FC Schwarzenfeld. Bereits als Noch-A-Jugendlicher verdiente er sich die ersten Sporen im Herrenbereich. Letzte Saison reifte er bei Schwarzenfeld schließlich zum Stammspieler und schaffte mit der Mannschaft im vergangenen Frühjahr – wohlgemerkt als ungeschlagener Meister – die Rückkehr in die Bezirksliga. Dort absolvierte Hadasch in der laufenden Runde bisher alle Punktspiele von Beginn an. Nur einmal musste er rotgesperrt aussetzen. Bis zum Saisonende liegt sein voller Fokus darauf, tatkräftig mitzuhelfen, dass sein Heimatverein die Bezirksliga hält. Beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf ist der 20-jährige Tempodribbler Sommer-Neuzugang Nummer vier. Bis dato hatte der Bayernliga-Anwärter Noah Scheler (SV Etzenricht), Leopold Knauer (ASV Burglengenfeld) und Felix Kuhn (ASV Cham U19) vorgestellt.