Ettmannsdorf kommt unter die Räder – Jahn II überzeugt

Als Keeper und später als Feldspieler: Ettmannsdorfs Wolfgang Hesl bekleidete im Test gegen Gebenbach eine Doppelrolle. – Foto: Marco Schmidt

Endlich rollt der Ball wieder! Viele Oberpfälzer Bayern- und Landesligisten sind am Samstag in die Testspielphase gestartet. Es standen einige interessante Testspiele auf dem Programm. Bayernliga gegen Landesliga-Zweiter lautete das Duell im Burglengenfelder Naabtalpark. Dort kreuzten die DJK Gebenbach und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf die Klingen – der Test wurde sehr kurzfristig anberaumt, nachdem die eigentlichen Gegner abgesagt hatten. Überraschend deutlich mit 7:1 (2:1) setzte sich der Fünftligist aus Gebenbach durch. In der letzten Viertelstunde traf die Rühl-Elf noch viermal und sorgte so für den überdeutlichen Endstand. Unter anderem erzielte Winterneuzugang André Klahn sein Premierentor im DJK-Dress.



Einen Achtungserfolg landete Bezirksligist BSC Regensburg, der den höherklassigen FC Kosova mit 3:1 in die Schranken wies. Zu überzeugen wusste die U21-Vertretung des SSV Jahn. Die Regensburger Youngster entschieden das Bayernliga-Duell mit Hauzenberg glatt mit 3:0 für sich. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen den Landesliga-Mitte-Dominator SpVgg Landshut musste sich Fortuna Regensburg zufriedengeben. Die DJK Ammerthal verlor den Test beim U19-Nachwuchs des 1. FC Nürnberg mit 0:3. „Das war zu wenig, wir bekamen als ambitionierter Landesligist mehrfach in diesem Spiel in allen Belangen die Grenzen gegen eine Juniorenmannschaft gnadenlos aufgezeigt. Auch wenn wir unsere Chancen hatten, die wir leiden nicht nutzen konnten, war das schon ein gezielter Fingerzeig an dem was wir arbeiten müssen“, bilanzierte Ammerthals Coach Tobias Rösl.



Dasselbe Ergebnis wie am Valznerweiher gab es in Cham, wo der ASV dank dreier Treffer in der letzten halben Stunde standesgemäß gegen den SV Etzenricht gewann. Doch nicht im Einsatz waren der SC Luhe-Wildenau und der TB 03 Roding. Im Falle der Rodinger lag die Absage jedoch nicht im Platz, vielmehr musste der Landesligist das Match gegen Mitterteich wegen Personalmangels absagen.