Ettmannsdorf II übernimmt die Pole – Mitterdorf beweist Moral Nachholspiele in den Kreisligen Ost und West: Landesliga-Unterbau packt Schmidgaden +++ Zandt/Vilzing II knöpft Mitterdorf einen Punkt ab +++ WiWa neuer Dritter von Florian Würthele · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Redaktion Schwandorf

Im Kreisoberhaus des Spielkreises Cham/Schwandorf ist der Startschuss für die Frühjahrsrunde gefallen. Vier Nachholspiele läuteten am Wochenende das neue Spieljahr ein. In der Kreisliga West fand nur eine Partie statt. Dabei landete der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II einen 3:1-Heimsieg gegen den FC Schmidgaden, wodurch der Landesliga-Unterbau den TV Nabburg von der Tabellenspitze verdrängt.



Im Fokus der „Ost“ stand das Verfolgerduell SpVgg Eschlkam gegen SG Zandt/Vilzing II. Die Gastgeber holten zwei Mal einen Rückstand auf und erkämpften sich so ein 2:2-Unentschieden. Die Gunst der Stunde nutzte die SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Durch einen 2:0-Erfolg gegen die SG Regental schob sich die Süsser-Elf in der Tabelle an Zandt vorbei auf Platz drei – und verkürzte den Rückstand zum Zweiten Mitterdorf auf vier Punkte. Beide Kreisligen absolvieren dann am kommenden Wochenende den ersten Regelspieltag 2026.

Kreisliga Ost







In einem spannenden Duell zwischen der SpVgg WiWa und der SG Regental, das vor 150 Zuschauern stattfand, setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Nach einem ausgeglichenen Beginn, in dem Berthold und Haase große Chancen vergaben, brachte Julian Hartl die Willmeringer mit einem Freistoß in der 66. Minute in Führung. Erst weit in der Nachspielzeit sorgte Fabian Falk, nach einer Vorlage von Pankratz, für die Entscheidung.







In der Chambtal-Arena trafen sich am Sonntag die SpVgg Eschlkam und der FC Untertraubenbach zu einem Kellerduell. Die Heimelf ging früh in der 13. Minute durch Florian Förster mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später glich Julian Piendl für Untertraubenbach aus. Trotz weiterer Chancen blieb es bei diesem 1:1.







Dieses Spiel hielt, was die Tabellensituation versprach: Spannung pur. Die Gäste starteten stark und gingen in der 15. Minute durch einen Kopfball von Vladimiro Giglio, nach einer Ecke von Benedikt Laumer, in Front. Mitterdorf reagierte schnell und glich in der 32. Minute durch Tobias Lorenz aus, der einen flachen Pass von Dustin Weikl ins Tor grätschte. Doch die Vilzinger antworteten prompt: Simon Siegl köpfte in der 36. Minute nach einer weiteren Ecke zum 2:1 ein. Hintenraus drückten die Mitterdorfer und belohnten sich in der 87. Minute mit dem Ausgleich durch Tobias Bräu, der aus dem Gewühl heraus einnetzte. Das Unentschieden war letztlich wohl das gerechtes Ergebnis nach einem packenden Duell.









Kreisliga West







Zurück an der Tabellenspitze der Kreisliga West ist die Zweitvertretung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Vor 136 Fans gingen die Hausherren früh in Führung. Tobias Jobst traf in der 13. Minute nach einer präzisen Vorlage von Benedikt Viehauser. Fabio Flauger vergab für den SVSE einen Elfmeter in der 33. Minute. Christoph Deml glich für Schmidgaden in der 39. Minute aus, doch Lukas Jobst brachte den Favoriten kurz nach der Halbzeit wieder in Führung (50.). Philipp Saradeth stellte schließlich in Minute 83 den Endstand zum 3:1 her, nachdem Flauger ihn bedient hatte.