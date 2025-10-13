Ettmannsdorf II gewinnt Topspiel und ist wieder Erster

Erneuter Führungswechsel in der Kreisliga West! Der SV Haselbach hatte erst in der Vorwoche die Tabellenführung zurückerobert, muss nun den Platz an der Sonne aber schon wieder verlassen. In Schmidgaden kam der SVH nicht über ein 1:1 hinaus. Der Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf nutzte die Gunst der Stunde. Durch einen glatten 3:0-Heimsieg im Top-Spiel gegen den SV Kemnath a.B. springt der SVSE an die Pole Position. Zu-Null-Siege landeten außerdem Detag Wernberg, Nabburg, die SG Silbersee und Katzdorf.



Der TSV Detag Wernberg sicherte sich mit einem klaren Heimsieg gegen den TSV Nittenau vor 120 Zuschauern den Dreier. In der 15. Minute brachte Simon Wurdack die Hausherren in Front, Emil Kitzmann legte zwei Buden in Folge drauf (48., 57.). In der 70. brachte Thimo Luff es auf 4:0, Simon Graßmann netzte in der 76. Minute ein und Florian Ruidisch erzielte in der 84. Minute das 6:0 für den TSV Detag Wernberg. Schiedsrichter: Maik Kreye, Gerald Lösch, Anna-Lena Meier







Der TSV Dieterskirchen musste am Samstag vor 140 Besuchern eine späte Niederlage einstecken. Nico Sporer versenkte zwei Buden in Folge in der letzten, regulären Spielminute (90.) und sicherte so dem TV Nabburg den Dreier. Die Nachspielzeit brachte lediglich noch eine Ampelkarte für Marco Mehltreter (90.+4., Dieterskirchen) mit sich. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Johannah Block, Heinrich Kurzendorfer







Ebenfalls auswärts holte sich die SG Silbersee 08 den vollen Punkteetrag. Die Gastgeber der Partie, die DJK Dürnsricht-Wolfring, kam vor 180 Zuschauern nicht zum Abschluss. In der 58. Minute brachte Stefan Müller das 0:1 für die Gäste hervor, Simon Gerhardinger besiegelte den Dreier für die SG in der 68. Minute. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Johann Weingärtner, Cedric Dirschl







Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II lieferte den 110 Fans einen klaren Heimsieg - und übernimmt wieder die Tabellenführung. Zu Gast war am 13. Spieltag der SV Kemnath a.B., der im Top-Spiel keine Chancen verwerten konnte. Bereits in der ersten Spielminute netzte Cesar Sodji für den SV SE II zur Führung ein, Alexandru Dragut erhöhte in der fünften Minute und kurz vor der Halbzeitpause versenkte David Grüßel (41.) zum 3:0. In der zweiten Hälfte sah Ettmannsdorfs Cesar Sodji die Zeitstrafe (58.) und in der 77. Minute die gelb-rote Karte. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Kevin Schönemann, Mohammad Almayuf







Tabellenführung futscht: Für den SV Haselbach war am Sonntag beim 1. FC Schmidgaden nur ein Punkt drin. Michael Schmid netzte in der fünften Minute vor 140 Zuschauern für Haselbach ein, doch bereits in der 20. Minute erzielte Leon Pennerstorfer den Ausgleichstreffer. FCS-Akteur Michali Gatsas sah in der 82. Minute noch die Ampelkarte, was das Ergebnis allerdings nicht beeinflusste und es somit beim 1:1 blieb. Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt, Wolfgang Pfanzelt, Nicklas Merz







Der SC Katzdorf setzte sich am 13. Spieltag daheim vor 145 Schaulustigen klar gegen den FC OVI-Teunz durch. Noch in der ersten Halbzeit brachte Markus Feigt die Hausherren in Front (45.). Lukas Reinstein versenkte in der 73. Minute einen Elfmeter für Katzdorf und Alexander Schmidts besiegelte den Heimdreier in der 79. Spielminute. Schiedsrichter: Joshua Koriath, Michael Koriath, Bianca Wörner







Der TSV Stulln setzte sich am Sonntag beim SV Diendorf vor 150 Zuschauern durch. Durch Julian Lobinger gingen die Hausherren in der 18. Minute in Front. Doch ab der 26. Minute mit dem Ausgleichstreffer von Paul Straub, übernahmen die Gäste die Partie. Wilhelm Frank erzielte die Führung in der 38. Minute für den TSV und Fabio Cordio erhöhte in der 39. Minute. In der zweiten Halbzeit mussten die Hausherren ab der 53. Minute durch die Zeitstrafe für Jonas Zbrzezny in Unterzahl ran und die Gäste nutzten in der 58. Minute eine weitere Chance, die Dominik Linsmeier zum klaren Auswärtssieg verwandelte. Schiedsrichter: Alois Bösl, Robert Frank, Jonas Wagner