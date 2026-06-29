Ettmannsdorf hat noch »Sand im Getriebe« – Auerbach schlägt zurück

Thomas Stowasser erzielte eines der vier Ettmannsdorf-Tore. – Foto: Thomas Schneider

Der Testspielreigen setzt sich nahtlos fort. Auch zu Wochenbeginn rollte der Ball. Mehrere Partien wurden wegen der Hitze vom Wochenende auf Montagabend verlegt. Dabei feierten Landesligist SV Schwandorf-Ettmannsdorf sowie die beiden Nord-Bezirksligisten SV Schwarzhofen und SV 08 Auerbach Favoritensiege...



Es war ein ordentlicher Testauftritt des Landesligisten aus Schwandorf – „auch wenn man schon gemerkt hat, dass wir noch Sand im Getriebe haben“, sagte Erkan Kara aus der sportlichen Leitung des SVSE. „Wir müssen uns noch steigern. Wenngleich auch die guten Ansätze definitiv vorhanden sind.“ Die favorisierten Gäste gingen gegen den Bezirksligisten SF Upo in Führung, gerieten dann aber noch in der ersten Hälfte in Rückstand. Nach der Pause drehten Stowasser, Neuzugang Knauer und Richthammer mit ihren Toren die Partie wiederum zugunsten der Elf von Trainer Christian Most. „Unsere Tore waren zum Teil richtig stark vorgetragen. Ein gutes und schnelles Umschaltspiel, das war richtig ordentlich. Wir hatten Chancen zum ein oder anderen Törchen mehr. Nichtsdestotrotz müssen wir an verschiedenen Dingen arbeiten. Allen voran in meinen Augen an den gegenseitigen Hilfestellungen in der Kommunikation“, ließ Kara wissen.







Der Bezirksliga-Rückkehrer aus der Nordoberpfalz bewies Moral. In seinem dritten Vorbereitungsspiel erwischte Auerbach keinen guten Start, sah sich bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 im Hintertreffen. Positiv war, wie die Mannschaft von Trainer Daniel Maier darauf reagierte. Per Doppelschlag kurz vor der Pause egalisierte der SVA gegen den Süd-Kreisligisten den Spielstand, um das Spiel schließlich später komplett zu drehen. Damit bleibt Auerbach in der laufenden Vorbereitung weiter ungeschlagen.







Drei Tore vor, drei Tore nach der Pause: Bezirksliga-Dino SV Schwarzhofen zeigte sich gegen den klassentieferen DJK Dürnsricht in Torlaune. Felix Weiß und Umut Demirtas schnürten jeweils einen Doppelpack. Lukas Weiß setzte einen Elfmeter an den Pfosten. Ein richtig ordentlicher Auftritt der Götz-Truppe.