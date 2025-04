Ettmannsdorf forciert Turnaround – Roding stark angezählt

Neben zwei Niederbayern-Duellen eröffnet das vorgezogene Heimspiel des SC Luhe-Wildenau gegen einen personell arg angezählten TB 03 Roding am Freitagabend den 29. Spieltag in der Landesliga Mitte. Tags darauf will der TV Parsberg nach dem Überraschungscoup gegen Hauzenberg nachlegen. Die Hatzengrün-Kicker gastieren im Bayerischen Wald beim 1. FC Bad Kötzting. Derweil ist der im neuen Jahr noch sieglose FC Amberg zu Hause gegen Top-Aufsteiger FC Dingolfing nur Außenseiter. Zwei Vereine werden genau beobachten, was die Dingolfinger im Aufstiegskampf fabrizieren. Zum einen der SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der nach drei sieglosen Auftritten die Trendwende herbeiführen will. Hierfür soll am Sonntag ein Auswärtsdreier beim FC Kosova Regensburg her. Und zum anderen die SpVgg Lam. Die Osserbuam haben sich am vergangenen Wochenende Relegationsplatz 2 unter den Nagel gerissen und müssen am Samstag beim „Kellerkind“ FC Passau Farbe bekennen.



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Roding erwarten wir einen sehr kompakten und effizienten Gegner, der mit Sicherheit alles versuchen wird, um bei uns zu punkten. Unser Ziel ist es aber, unsere Stärken mit und gegen den Ball auch diese Woche wieder auf den Platz zu bringen, den nächsten Dreier einzusammeln und weiter im oberen Mittelfeld mitzumischen.“



Personalien: Jonas Held zog sich im letzten Spiel einen Unterarmbruch zu und fehlt wie der weiterhin verletzte Dominik Zawal.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Luhe-Wildenau hat ein brutal gutes offensives Umschaltspiel, was sie mit den drei Kontertoren gegen Ettmannsdorf gezeigt haben. Zusätzlich verfügen sie über pfeilschnelle Außenstürmer sowie mit Bezdička und Argauer über sehr torgefährliche Angreifer. Sie können im Alleingang ein Spiel entscheiden. Für uns war das 1:1 gegen Deggendorf zu wenig. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir unter unseren Möglichkeiten gespielt. Wir sind aber so selbstbewusst und überzeugt davon, dass wir die Qualität haben, auch auswärts in Oberwildenau zu punkten. Ein Dank geht an die Verantwortlichen des SC für die Verlegung des Spiels.“



Personalien: Das Lazarett des TB hat sich seit der letzten Woche nochmals deutlich vergrößert. Zu den Langzeitverletzten Karim Nerl und Manuel Zäch kommen nun Lukas Faltermeier, Christian Heimerl, Christian Ederer und Stefan Pongratz, der sich gegen Deggendorf eine Aduktoren-Zerrung zugezogen, hinzu. Einzig für Ederer könnte es zu einem Einsatz reichen.









Stefan Kurz (Sportvostand 1. FC Passau): „Mit Lam kommt die formstärkste Mannschaft zu uns. Die Osserbuam haben vor allem offensiv einige Ausnahmespieler in ihren Reihen. Wir spielen aber daheim und wollen unsere guten Leistungen der letzten Wochen bestätigen. Wenn wir dieses Mal noch effektiver sind und an unsere Leistungsgrenze kommen, sind wir sicher nicht chancenlos.“



Personalien: Es gibt gegenüber der Vorwoche keinerlei Veränderungen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Schon das Hinspiel war eine enge Kiste und wir stellen uns auch dieses Mal auf ein sehr schwieriges Spiel ein. Wir wollen aber auf alle Fälle etwas Zählbares mit nach Lam bringen.“



Personalien: Der formstarke Mittelstürmer Tim Welter muss aus privaten Gründen ersetzt werden. Ob der als Vertreter in Frage kommende Tomas Kepl mitwirken kann, ist unsicher. Der Tscheche konnte krankheitsbedingt nicht trainieren. Zudem sind Mittelfeldmotor Franz Wendl, Sebastian Lex, Hans Liebl, Markus und Tobias Koller nicht einsatzbereit.







Nach dem Coup gegen Hauzenberg will der TV Parsberg (rechts Raphael Heimisch) in Bad Kötzting nachlegen. – Foto: Dominik Adlhoch









Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Nach der schweren englischen Woche, in der wir kontinuierlich gepunktet haben, haben wir das Heimspiel gegen Parsberg vor der Brust. Der TV hat am letzten Wochenende eine wichtigen Heimdreier gegen Hauzenberg geholt und konnte den Abstand zum rettenden Ufer verkürzen. Dies zeigt das Potential in der Parsberger Truppe. Für uns gilt es hier die Stärken des Gegners zu beachten, aber trotzdem unser Spiel durchzudrücken. Die bittere Auswärtsniederlage in der Hinrunde sitzt noch tief und dies gilt es zu Hause besser zu machen.“



Personalien: Mit Frodo Gilch, Tobias Hanninger, Jeremias Burkhardt, Quirin Huber und Alexander Kautz müssen die Badstädter fünf sichere Ausfälle kompensieren. Der Einsatz von Sebastian Benesch ist fraglich.





Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist aufgrund des positiven Trends gut. Die Trainingseinheiten waren sehr intensiv, da gab es nochmal eine Steigerung zu den Vorwochen. Bei aller Qualität des Gegners und großem Respekt, fahren wir mit positiver Stimmung und der festen Absicht, Zählbares aus Kötzting zu entführen, an den Roten Steg.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche ist der Kader nahezu unverändert. Lediglich hinter dem erkälteten Michael Reinwald steht ein Fragezeichen.









Andreas Scheler (Trainer FC Amberg): „Die Aufgabe am Samstag wird nicht leichter. Aufsteiger FC Dingolfing spielt eine überragende Saison und hat durch die Bank weg qualitativ sehr gute Spieler. Dennoch werden wir versuchen, extrem zu arbeiten. Nach der Niederlage in Landshut hat die Mannschaft zu Hause etwas gutzumachen.“



Personalien: Weiterhin stehen Tobias Götz und Kapitän Mario Schmien auf der Ausfallliste. Die Langzeitverletzten Noel Scheler, Elias De Luca und Samuel Hofmann sind ohnehin keine Option.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Angeschlagene Boxer sind bekanntlich immer besonders gefährlich. Nicht nur deshalb gibt es keinen Grund, Amberg nur ansatzweise auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist eine qualitativ gute Mannschaft, die hervorragende Einzelspieler wie Witzel, Götz, Majdic und Burger in ihren Reihen hat. Wir wollen den Fokus aber auf uns richten, brauchen offensiv wie defensiv wieder mehr Konsequenz. Die weite Heimreise wollen wir nicht mit leeren Händen antreten müssen.“



Personalien: Auf der Kippe steht der Einsatz des grippekranken Innenverteidigers Yannick Justvan. Von den zuletzt fehlenden Akteuren kehrt keiner in den Kader zurück.









Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): „Defensiv sind wir derzeit sehr stabil, vorne aber nicht effektiv genug. Die Leistungen nach dem Winter sind konstant ordentlich. Leider passt aber der Ertrag nicht, denn wir hätten locker vier, fünf Punkte mehr holen können und dann hätten wir eine ganz andere Ausgangsposition. Personell hat sich die Lage nochmal verschlechtert, dennoch werden wir alles daran setzen, erstmals 2025 zu gewinnen.“



Personalien: Neu auf der Ausfallliste ist Rotsünder Julius Reiner, der für zwei Partien gesperrt wurde. Ob der in Roding bereits vor der Pause angeschlagen ausgetauschte Sebastian Kett auflaufen kann, ist äußerst fraglich.





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Deggendorf ist super aus der Winterpause gekommen und bot bislang jedem Gegner Paroli. Sie haben guten Fußball gespielt und sehr kompakt verteidigt. Sie haben gute Qualität in ihren Reihen, da trügt der Tabellenstand. Nichtsdestotrotz sind wir verdammt zu punkten und müssen das am Wochenende mit drei Punkten tun. Nichts anderes wird uns helfen.“



Personalien: Zu den bekannten Dauerverletzten kam Marco Fehr dazu. Der Kapitän musste beim vergangenen Heimspiel gegen Bad Kötzting das Aufwärmen abbrechen und wird erneut auf der Zuschauertribüne Platz nehmen. Ungewiss ist, ob es beim kränkelnden Spielertrio Patrick Wein, Michael Kirner und Lukas Fritz für einen Einsatz reicht.







Peter Hofbauer (links) und der TSV Kareth-Lappersdorf sind vor Deggendorf gewarnt. – Foto: Redaktion Schwandorf









Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Nach den drei Derby-Wochen freuen wir uns nun auf das Duell gegen den ASV Burglengenfeld. Wir wollen den Erfolg aus dem Hinspiel bestätigen und den zweiten Heimsieg im Jahr 2025 einfahren. Nach einer guten Trainingswoche gehen wir selbstbewusst in diese Partie, wissen aber auch, dass ein sehr guter Gegner auf uns wartet. Allein der 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende über den TSV Seebach zeigt, was in der Elf von Trainer Erkan Kara steckt.“ Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Nach den drei Derby-Wochen freuen wir uns nun auf das Duell gegen den ASV Burglengenfeld. Wir wollen den Erfolg aus dem Hinspiel bestätigen und den zweiten Heimsieg im Jahr 2025 einfahren. Nach einer guten Trainingswoche gehen wir selbstbewusst in diese Partie, wissen aber auch, dass ein sehr guter Gegner auf uns wartet. Allein der 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende über den TSV Seebach zeigt, was in der Elf von Trainer Erkan Kara steckt.“ Personalien: Kevin Engber, Bernhard Maier, Marius Koskowski, Blin Kelmendi, Johannes Häglsperger, Manasse Francisco und Ugljesa Stevanovic fallen aus.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Unser Ziel zum Rückrundenstart war es, alle Punkte, die wir in der Hinrunde verloren haben, wieder zurückzuholen. Bis dato läuft das sehr gut. Das müssen wir uns aber auch Woche für Woche hart erarbeiten. Die Trainingsbeteiligung ist brutal gut, dadurch ist richtig Feuer drin und die Trainingsqualität konstant gut. Wir müssen genauso leidenschaftlich und kämpferisch auftreten wie zuletzt gegen Seebach. Da haben wir gezeigt, dass wir als Kollektiv schwer zu besiegen sind und das wollen wir auch in Eggenfelden abrufen. Als Spieler habe ich lange Auswärtsfahrten ohne Ertrag gehasst. Dementsprechend lohnt es sich, kein einziges Prozent nachzulassen. Wir wollen punkten.“



Personalien: Aufgrund einiger personeller Unklarheiten wird sich der endgültige Kader kurzfristig herauskristallisieren. Wegen Blessuren oder Krankheit könnten Samuel Fischer, Tobias Wunderle, Quirin Stadler und Jona Hofbauer pausieren müssen. Stürmer Leopold Knauer steht wieder zur Verfügung.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Ettmannsdorf kommt meiner Meinung nach eines der Spitzenteams der Landesliga Mitte zu uns an den Weinweg. In dieser Saison haben wir bereits zwei Spiele gegen Ettmannsdorf verloren und wenn es nach uns geht, wird es nicht zur der dritten Niederlage kommen. Wir müssen hinten stabil stehen und versuchen, die überfallartigen Angriffe Ettmannsdorfs zu unterbinden.“



Personalien: Alban Salla ist letztmals rotgesperrt und Erald Kolgega fällt verletzt aus. Zudem weilt Ildian Shyti noch in der Heimat.





Tobias Wiesner (Co-Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Zurzeit bringen wir nicht den hundertprozentigen Willen auf den Platz. In gewissen Phasen des Spiels spielen wir gut, sind aber nicht effektiv genug. Vielleicht ist es mal gut, dass der Druck im Aufstiegskampf jetzt erstmal weg ist, so dass wir befreit aufspielen können und wieder Spaß in unser Spiel bringen. Kosova Regensburg hat eine spielerisch starke Mannschaft mit guten Einzelperformern. Wir sind vor dem Gegner gewarnt und wollen diesmal wieder 100 Prozent geben. Mit 80 oder 90 Prozent werden wir das Spiel nicht gewinnen.“



Personalien: Balthasar Sabadus ist wegen einer Trainingsverletzung außen vor. Dafür kehren Timo Vollath und Lukas Rothut ins Aufgebot zurück.





Außerdem spielen: