Ettmannsdorf: Ein junges Trio fürs Landesligateam

Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf schlägt mit seinem Landesliga-Team einen neuen Weg ein: Für die kommende Saison stoßen drei junge Akteure aus dem um die Meisterschaft kämpfenden Kreisliga-Team zum Kader der 1. Mannschaft. Vor allem Landesliga-Trainer Mario Albert erhofft sich durch das Trio frischen Wind.

Derzeit gehören Alexandru Dragut (18), Tobias Jobst (20) und Felix Wifling (22) noch zur jungen Truppe von Coach Armin Rank, die in der Kreisliga West um den Titel spielt. In diesen Tagen ließ der SVSE II mit zwei 10:1-Heimsiegen in Folge (!) aufhorchen, eroberte die Tabellenführung. Nicht nur Rank ist angetan von den Leistungen seiner Youngsters, auch Mario Albert habe nach eigener Aussage seit geraumer Zeit ein Auge auf das Trio geworfen. Bereits in der laufenden Spielzeit kamen die drei Akteure zu Einsätzen in der Landesliga. „Wir wollen die Entwicklung vorantreiben. Die bisherigen Leistungen der drei Spieler bei der Reserve haben mir gefallen“, erklärt Albert. „Wir brauchen frisches Blut bei der Mannschaft, wissen aber auch, dass wir ebenso Geduld haben müssen wie die Spieler selbst“, fügt Ettmannsdorfs Landesligacoach an.Alexandru Dragut gehört nominell eigentlich sogar noch zu den A-Junioren, wird aber immer wieder in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Seine Dynamik in der Offensive darf als seine große Stärke genannt werden, er gehörte schon mehrmals zu den entscheidenden Torschützen. Auf seine Unberechenbarkeit im Angriff und seine Abschlussstärke baut künftig also auch das Trainerteam der 1. Mannschaft um seinen neuen Co-Trainer Tobias Wiesner.Den Angriff des Landesliga-Teams soll auch Tobias Jobst ankurbeln, der ebenfalls dem eigenen Nachwuchs entstammt und mittlerweile aus dem Kader der Kreisliga-Truppe nicht mehr wegzudenken ist. Trotz seines jungen Alters zählt er bereits zu den erfahrenen Spielern. Als dritter Akteur im Bunde stößt Defensivspieler Felix Wifling zu Alberts Elf, der seinerzeit aus Trisching zum SVSE gewechselt war. Die drei Talente freuen sich nach eigenem Bekunden auf die Herausforderung Landesliga – aktuell liegt ihr voller Fokus aber noch auf dem Kreisliga-Titelkampf mit der zweiten Mannschaft.