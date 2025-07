Ettmannsdorf: Die 1:5-Schlappe aus den Kleidern schütteln

Die Landesliga Mitte hat am morgigen Mittwochabend nicht nur in Luhe-Wildenau ein spannendes Lokalduell zu bieten. Parallel kreuzen am Naab-Ufer der SV Schwandorf-Ettmannsdorf und der 1. FC Bad Kötzting in einem weiteren Nachholspiel des 1. Spieltags die Klingen. Die jeweilige Zielsetzung: Ettmannsdorf will Wiedergutmachung betreiben für die jüngste 1:5-Schlappe gegen Eggenfelden, während die Bayerwäldler nach dem 3:0-Heimsieg gegen Bogen nachlegen wollen. Beide Teams stehen nach zwei Spielen bei drei Punkten. Die Begegnung hat also durchaus schon richtungsweisenden Charakter. Anstoß ist um 18.30 Uhr.



Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Durch einfache Gegentore bei schlechter Gegnerzuordnung wurden wir vom SSV Eggenfelden – wie so oft im Fußball – eiskalt für die zuvor mangelnde Chancenverwertung bestraft. Das kann passieren, und wirft uns auch nicht um. Nur das Endergebnis darf uns so nicht passieren. Sehr positiv ist, dass wir bereits am Mittwoch zu Hause diese Heimniederlage wieder ausbessern können. Wir haben die Fehler analysiert und werden versuchen, es jetzt besser zu machen. Dass es gegen den 1. FC Bad Kötzting nicht einfach wird, steht aber natürlich außer Frage. Generell haben wir in den ersten Spielen inklusive Pokal schon gesehen, dass es in dieser Saison keine einfachen Spiele geben wird. Alle Mannschaften sind personell und taktisch bestens aufgestellt. So auch Bad Kötzting. Mit Christoph Schwander, Franz Brandl und Simon Schreiner haben sie richtig erfahrene Akteure geholt. Dazu wurde mit dem 17-jährigen Lukas Weidlich ein großes Sturmtalent vom SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Keine einfache Aufgabe, doch mit einer konzentrierten Leistung über die gesamte Spieldauer wollen wir die drei Punkte diesmal in Ettmannsdorf behalten.“



Personalien: Am Kader wird sich gegenüber dem letzten Spiel voraussichtlich nichts ändern. Neben den Langzeitverletzten steht der angeschlagene Balthasar Sabadus weiterhin nicht zur Disposition.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Der Heimsieg gegen Bogen war wichtig für uns. Hier haben wir vieles richtig gemacht, darauf lässt sich weiter aufbauen. Am Mittwoch steht uns mit dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf eine schwere Auswärtspartie bevor. Der Gegner wird nach der Niederlage gegen Eggenfelden auf Wiedergutmachung aus sein. Wir müssen absolut konzentriert zur Sache gehen und unsere Stärken in den Vordergrund bringen, um erfolgreich zu sein.“



Personalien: Nach wie vor müssen Bastian Irrgang, Jeremias Burkhardt und Dauerpatient Frodo Gilch ersetzt werden. Neuzugang Kilian Ettl, der schon gegen Bogen sein Comeback gab, ist hingegen wieder einsatzbereit.