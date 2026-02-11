Ettmannsdorf angelt sich Burglengenfelds Top-Torjäger Leopold Knauer möchte den nächsten Schritt gehen und schließt sich zur neuen Saison der Elf von Christian Most an von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Wechselt im Sommer von Burglengenfeld nach Ettmannsdorf: Leopold Knauer (links). – Foto: Redaktion Schwandorf

Herber Verlust auf der einen, Top-Verstärkung auf der anderen Seite. Mit Leopold Knauer wechselt eines der größten Sturmtalente der Region und der aktuell beste Torschütze des ASV Burglengenfeld (13 Tore in 18 Spielen) nach dieser Saison die Lager. Der heißumworbene 22-Jährige schließt sich im Sommer dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf an. Damit wird Knauer auch nächste Saison weiterhin im Landkreis Schwandorf – und womöglich auch in der Landesliga Mitte – Fußball spielen.

„Einige höherklassige Vereine waren an ihm dran und wir sind überglücklich, dass er sich für uns entschieden hat. In Burglengenfeld ist er nach einer schweren Verletzung zurückgekommen und hat gerade in der bisherigen Saison sein Potenzial immer wieder aufblitzen lassen. Was mir an ihm gefällt ist, dass er ein unwahrscheinlich fleißiger Spieler ist, nie aufsteckt, viel Torgefahr ausstrahlt und extrem hungrig ist. So einen Stürmer kann man sich nur wünschen“, verleiht Mario Albert seine Freude über die Neuverpflichtung Ausdruck. Ettmannsdorfs sportlicher Leiter stand mit dem Stürmer in der Vergangenheit immer wieder in Kontakt. Nun kam es zur Einigung. Albert hebt auch den regionalen Aspekt hervor: „Leopold wohnt nur wenige Kilometer weg – mehr Regionalität geht nicht.“



Knauer, der in Steinberg am See wohnt, wurde von der JFG Oberpfälzer Seenland ausgebildet. Die ersten zwei Jahre im Herrenbereich verbrachte er bei der heimischen SG Fischbach/Steinberg – und machte prompt auf sich aufmerksam. In zwei Kreisklassen-Saisons schoss er beeindruckende 66 Tore. Das rief den Landesligisten ASV Burglengenfeld auf den Plan, der ihn zur Saison 2023/24 unter Vertrag nahm. Ein Kreuzbandriss setzte Knauer dann jedoch für ein ganzes Jahr außer Gefecht. Doch der ehrgeizige Stürmer kämpfte sich wieder heran, entwickelte sich in der Vorsaison zu einem Leistungsträger in der Burglengenfelder Offensive. Sieben Mal trug er sich in die Torschützenliste ein. Die tolle Entwicklung Knauers spiegelt sich in den Zahlen der laufenden Spielzeit wieder: In 18 Landesliga-Einsätzen steuerte er 13 Tore und 5 Torvorlagen bei, und ist damit der treffsicherste Spieler beim ASV.





Was sagt Leopold Knauer selbst zu seinem bevorstehenden Wechsel zum aktuellen Landesliga-Zweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf? „Für mich wichtig ist, den nächsten Step zu gehen – auch mit der Möglichkeit, eventuell dann doch Bayernliga zu spielen. Die Fahrstrecke verkürzt sich für mich noch einmal. Die Gespräche mit den Trainern Christian Most und Florian Tausendpfund waren von Anfang an sehr harmonisch. Ich hatte gleich ein richtig gutes Gefühl, zumal ich Christian Most schon ziemlich lange kenne und auch Mario Albert seit Jahren nicht lockerlässt bei mir. Ausschlaggebend für den Wechsel war auch die Nicht-Verlängerung von Erkan Kara und Matze Graf beim ASV Burglengenfeld, ohne die der Kontakt mit Mario wahrscheinlich nicht so intensiv zustande gekommen wäre. In Ettmannsdorf ist mit diesem starken Kader wirklich viel zu erreichen“, geht Knauer auf die Beweggründe für seine Zusage am Naab-Ufer ein. Was der 22-Jährige auch nicht verpassen möchte zu sagen: „Dem ASV Burglengenfeld danke ich für drei wundervolle Jahre. Die erste Saison verlief zwar unglücklich mit dem Kreuzbandriss, anschließend konnte ich jedoch einen großen Schritt nach vorne machen.“