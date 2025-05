Ettmannsdorf angelt sich Bayernliga-Mann Maxi Bauer

Zwei Spieltage vor Saisonschluss hat der SV Schwandorf-Ettmannsdorf in der Landesliga Mitte noch die Chance, den zweiten Platz einzunehmen. Der würde für die Aufstiegsspiele zur Bayernliga berechtigen. Erfahrungen damit hat die Albert-Crew ja schon vor zwei Jahren gemacht, als man in der zweiten Relegations-Runde am VfR Garching – künftiger Bezirksligist – scheiterte. Um heuer einen weiteren Anlauf nehmen zu dürfen, muss allerdings der punktgleiche SC Luhe-Wildenau zwingend patzen. In der Zwischenzeit nimmt der Ettmannsdorfer Kader für die neue Saison immer konkrete Züge an. Nach Tormann Michael Herrmann, Dustin Weikl und Karim Nerl kann der Verein am Mittwoch den vierten neuen Spieler vorstellen.

Vom Bayernligisten ASV Cham wechselt Maximilian Bauer ans Ufer der Naab. Mit dem erst 20-Jährigen nimmt der SV Schwandorf-Ettmannsdorf einen spiel-technisch versierten Abwehrspieler in seinen Reihen auf. Er soll künftig den Abwehr-Verbund stärken. Sowohl von Noch-Trainer Mario Albert als auch von dessen Nachfolger Christian Most war das ein Wunschtransfer. „Wir haben uns für Maxi entschieden, da er zum einen Qualität als Fußballer mitbringt. Trotz seines jungen Alters hat er in seiner Vita schon einige Bayernliga-Spiele stehen. Wir hoffen, dass er uns da entsprechend weiterbringt“, so Albert, „Zum anderen wohnt er im Städtedreieck und damit in der Umgebung, und passt charakterlich wie menschlich super zu unserer Mannschaft. Hoffentlich wird das eine sportliche Win-win-Situation für beide Seiten.“



Maximilian Bauer agiert am liebsten als Innenverteidiger, kann aber auch auf der Außenverteidiger-Position eingesetzt werden. „Hier wollten wir uns noch breiter aufstellen“, sagt Albert, der als Stärken des Neuzugangs sein versiertes Aufbauspiel, seine Körpersprache und seine Kopfballstärke aufzählt. Bereits im Winter folgte eine Kontaktaufnahme, nun war man sich rasch einig.



Der junge Verteidiger erlernte das Fußball-ABC beim heimischen FC Maxhütte-Haidhof, spielte dann kurzzeitig in der Jugend des SSV Jahn Regensburg. Von der U13 bis zur U17 durchlief er die Nachwuchsteams der JFG 3 Schlösser-Eck, ehe sich ein Jahr beim ASV Neumarkt anschloss. Es folgte der Wechsel in die U19 des ASV Cham, bei dem sich Bauer als Noch-A-Jugendlicher bereits Sporen bei den Bayernliga-Herren verdiente. Inzwischen stehen 44 Bayernliga-Spiele in Bauers Vita. Ab letzten September bremste ihn ein Mittelfußbruch aus. Dieser ist zwar auskuriert, doch nach seiner Rückkehr konnte er sich nicht in die erste Elf zurückkämpfen.