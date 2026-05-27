Ettenkofen endgültig abgestiegen, Gangkofen hofft noch

Spielort: Schierling - Zuschauer: 897Schluss, aus, vorbei heißt es für den SV Ettenkofen. Für die Kicker aus der "Gruam" endet damit eine völlig verkorkste Saison in der Kreisliga Donau-Laaber mit dem Abstieg. Eigentlich ist der SVE mit ganz anderen Ambitionen gestartet, doch von Anfang an war einfach der Wurm drin. Negativer Höhepunkt: Die Relegation! Ettenkofen schaffte es nicht mehr, den Schalter umzulegen, verlor in der ersten Runde nach Elfmeterschießen gegen den VfR Laberweiting und ging auch im zweiten Spiel als Verlierer vom Platz. Die Quittung heißt Kreisklasse.



Beide Teams starteten vor der beachtlichen Kulisse von knapp 900 Zuschauern in Schierling verhalten, die ersten 45 Minuten waren wenig prickelnd, ohne die großen Chancen auf beiden Seiten. In der 58. Minute dann die entscheidende Szene: Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Ettenkofener schnappte sich Oleg Kirpitschjow den Ball, setzte sich energisch durch und schoss präzise neben den linken Pfosten ins Netz – 1:0 für die SG Rottenburg-Oberhatzkofen. Ettenkofen musste nun kommen und entfachte mehr Druck. Nach einem Distanzschuss von Patrick Stockmeier konnte Keeper Vasile Giurcanu nur nach vorne prallen lassen, doch Daniel Dollmann setzte das Leder aus kurzer Distanz über den Querbalken (74.) Das war die Möglichkeit zum Ausgleich! In der Schlussphase drängte Ettenkofen auf den Ausgleich, doch die Abwehr der SG hielt stand. In der Nachspielzeit dann noch ein letzter verzweifelter Schuss des Ettenkofener Torwarts von der Mittellinie, der länger und länger wurde, aber von Keeper Giurcanu spektakulär abgewehrt wurde. Betretene Mienen im Anschluss beim SV Ettenkofen, aber auch bei der SG Rottenburg-Oberhatzkofen nur verhaltener Jubel. Denn was ist der Sieg wert? Die SG ist abhängig vom Aufstieg des FC Ergolding in die Landesliga - und in der Hinsicht sieht`s seit dem heutigen Hinspiel mau aus, denn die Ergoldinger unterlagen zuhause dem FC Moosinning mit 1:3.