ETSV-Zugang für Altona: Rauf kommt, Ambrosius bleibt

Das ist Abdul Gafar Rauf. – Foto: red / Ursprung Mirco Meizel

Altona 93 arbeitet weiter mit Tempo am Kader für die kommende Saison. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord und der Verpflichtung des neuen Trainerteams Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke nimmt der Neuaufbau beim AFC immer klarere Formen an. Nun hat der Klub gleich zwei wichtige Personalien für die Defensive bekanntgegeben: Abdul Gafar Rauf kommt vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg, Kapitän Michael Ambrosius bleibt dem Verein erhalten.

Rauf ist damit der nächste Spieler, der dem erfolgreichen ETSV-Umfeld in Richtung Altona folgt. Zuvor hatte der AFC bereits Torhüter Tom Müller vom Meister verpflichtet. Dass nun auch Rauf an die Adolf-Jäger-Kampfbahn wechselt, passt in die bisherige Linie: Altona setzt auf Spieler, die das neue Trainerteam kennt und die zuletzt in einer Meistermannschaft funktioniert haben.

Auch seine Stationen in Niedersachsen zeigen, dass Rauf nicht erst seit dem ETSV-Jahr im Herrenfußball angekommen ist. Für Heeslingen spielte er in der Oberliga Niedersachsen, davor war er unter anderem beim Niendorfer TSV und in der Jugend beim TB Lüneburg aktiv. Nun folgt der Wechsel zu einem Klub, der nach dem Regionalliga-Abstieg direkt wieder ambitioniert auftreten will.

Der Defensivspieler absolvierte in der abgelaufenen Saison 20 Spiele für den ETSV in der Oberliga Hamburg und bereitete drei Treffer vor. Zuvor sammelte Rauf bereits Erfahrung in der Regionalliga Nord. Für Werder Bremen II kam er in der Saison 2022/23 auf 14 Einsätze, zuvor lief er für den Lüneburger SK ebenfalls in der Regionalliga auf. Insgesamt stehen in seiner erfassten Laufbahn 149 Spiele, 16 Tore und sieben Vorlagen.

Rauf selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Moin, ich freue mich auf die Fans, die Stimmung bei Altona 93 und eine geile gemeinsame Zeit. Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen und habe Bock auf die neue Aufgabe“, wird der Zugang in den Vereinsmedien zitiert.

Ambrosius bleibt als Kapitän

Mindestens genauso wichtig ist für Altona die Verlängerung mit Ambrosius. Der Kapitän bleibt an Bord und bringt damit Kontinuität in eine Mannschaft, die nach dem Abstieg und dem Trainerwechsel zwangsläufig ein neues Gesicht bekommen wird. Ambrosius kam zuletzt in der Regionalliga Nord auf 25 Einsätze und bleibt damit eine wichtige Größe in der Defensive.

Seine eigene Ansage fällt eindeutig aus. „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr. Ich wurde Meister, bin aufgestiegen, bin abgestiegen und jetzt will ich noch einmal ins Pokalfinale!!“, sagt Ambrosius in den Vereinsmedien.

Damit setzt der Kapitän direkt einen emotionalen Akzent. Nach dem Abstieg geht es beim AFC nicht nur um den Neuaufbau in der Liga, sondern auch um neue Ziele im Pokal. Ambrosius hat mit Altona bereits mehrere unterschiedliche Phasen erlebt - nun soll er helfen, den nächsten Abschnitt zu stabilisieren.

Nächste Bausteine für den direkten Angriff

Für Altona sind beide Personalien wichtig. Rauf bringt frische Qualität und Erfahrung aus der ETSV-Meistermannschaft mit, Ambrosius bleibt als Führungsspieler und Identifikationsfigur erhalten. Gerade in einer Phase, in der viel neu sortiert wird, braucht ein Kader beides: neue Impulse und Spieler, die den Verein kennen.

Dass Altona weiter beim ETSV schaut, überrascht nicht. Die Meistermannschaft bricht nach dem Titelgewinn bekanntlich auseinander, während Rose und Reinecke beim AFC den Auftrag haben, schnell wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft für die Oberliga aufzubauen. Mit Müller und Rauf sind bereits zwei Spieler aus diesem erfolgreichen Umfeld dabei.

Der Anspruch an der Adolf-Jäger-Kampfbahn ist klar. Nach dem Abstieg soll Altona nicht lange in der Oberliga bleiben. Noch ist der Kader nicht komplett, doch die bisherigen Entscheidungen zeigen, dass der AFC gezielt an einer Mannschaft arbeitet, die sofort wieder oben mitspielen soll. Rauf und Ambrosius sind dafür die nächsten defensiven Bausteine.

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