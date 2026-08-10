ETSV verabschiedet seinen Aufstiegs-Macher Jassi Huremovic

ETSV Hamburg hat eine der prägenden Figuren der vergangenen Jahre verabschiedet. Nach fünf Jahren endet die Zeit von Jasmin "Jassi" Huremovic als Fußballmanager am Mittleren Landweg. Der Verein würdigte ihn in den Vereinsmedien als einen der entscheidenden Macher des Aufschwungs: Als Huremovic Anfang 2021 kam, spielte die 1. Herren noch in der Bezirksliga. Es folgten der Weg in die Oberliga Hamburg und in diesem Jahr sogar die Hamburger Meisterschaft.
Inzwischen hat Huremovic ein neues Kapitel aufgeschlagen. Er ist nun bei ASV Bergedorf 85 tätig. Beim Abschied vom ETSV überwiegt aber nicht nur der Blick nach vorne, sondern auch die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Abschnitt.
Im Abschiedsinterview des Vereins beschreibt Huremovic seine Gefühlslage offen. Wenn er auf die fünf Jahre zurückblicke, tue er das „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Das weinende Auge stehe für die Ereignisse der vergangenen Monate, in denen eine außergewöhnliche Mannschaft auseinandergehen musste.
Dabei betont Huremovic, dass die Entwicklung für ihn nicht vorhersehbar gewesen sei. Besonders schmerze ihn, dass in dieser Mannschaft noch viel Potenzial gesteckt habe. Sein erster Gedanke habe deshalb nicht ihm selbst gegolten, sondern dem Verein und den Menschen, die er in diesen Jahren kennengelernt habe.
Gleichzeitig bleibt der Stolz auf das Erreichte. Der Weg von der Bezirksliga bis zur Hamburger Meisterschaft sei „keine Selbstverständlichkeit“. Genau darin liegt die Bedeutung dieser Ära: Der ETSV wurde in kurzer Zeit vom Bezirksligisten zum Hamburger Oberliga-Meister.
Huremovic will den Erfolg ausdrücklich nicht auf sich allein beziehen. Zum Begriff des „Architekten“ sagt er in den Vereinsmedien, niemand erschaffe so etwas allein. Spieler, Ehrenamtliche, Vorstand und das Umfeld hätten ihren Anteil gehabt.
Am meisten stolz macht ihn nicht zuerst eine Platzierung, sondern die Entwicklung rund um den Klub. Es sei gelungen, „die Mitglieder, Fans und Unterstützer des ETSV Hamburg für unseren gemeinsamen Weg zu begeistern“. Gerade bei Heim- und Auswärtsspielen sei diese Unterstützung außergewöhnlich gewesen.
Damit beschreibt Huremovic einen Kern des ETSV-Aufstiegs: Es ging nicht nur um Ergebnisse, sondern um ein wachsendes Umfeld. Eine Mannschaft, die sportlich dominierte. Ein Verein, der Fahrt aufnahm. Und ein gemeinsames Gefühl, das über Tabellen hinausging.
Zum Abschied wünscht Huremovic dem ETSV eine erfolgreiche Oberliga-Saison und dem neu zusammengestellten Team den Erfolg, den es sich erarbeitet. Die ersten Eindrücke stimmen ihn optimistisch. Trotz seines Wechsels spricht er nicht von einem endgültigen Abschied.
„Für mich beginnt nun ein neues Kapitel, aber die Erinnerungen an diese fünf Jahre werden für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, sagt Huremovic. Er werde gerne an den Mittleren Landweg zurückkehren, um Menschen zu treffen, die ihm ans Herz gewachsen seien.
Dieses neue Kapitel führt ihn zu ASV Bergedorf 85. Dort soll Huremovic seine Erfahrung nun in ein anderes Projekt einbringen. Für den ETSV bleibt er dennoch eine Figur, die mit einer besonderen Phase verbunden bleiben wird: zwei Aufstiege, Meisterschaften in Bezirksliga und Landesliga, dazu die Hamburger Meisterschaft in der Oberliga.
Der Klub verabschiedet also nicht einfach einen Funktionär. Er verabschiedet einen der Macher jener Jahre, in denen aus einer Bezirksliga-Mannschaft ein Hamburger Meister wurde.
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