ETSV verabschiedet seinen Aufstiegs-Macher Jassi Huremovic Von der Bezirksliga bis zur Hamburger Meisterschaft in der Oberliga Hamburg: Jassi Huremovic hat den ETSV geprägt. Nun blickt er mit Stolz und Wehmut zurück. von red · Heute, 07:55 Uhr · 0 Leser

Neue Aufgabe für Jasmin Huremovic. – Foto: unitedmedia / red

ETSV Hamburg hat eine der prägenden Figuren der vergangenen Jahre verabschiedet. Nach fünf Jahren endet die Zeit von Jasmin "Jassi" Huremovic als Fußballmanager am Mittleren Landweg. Der Verein würdigte ihn in den Vereinsmedien als einen der entscheidenden Macher des Aufschwungs: Als Huremovic Anfang 2021 kam, spielte die 1. Herren noch in der Bezirksliga. Es folgten der Weg in die Oberliga Hamburg und in diesem Jahr sogar die Hamburger Meisterschaft.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Inzwischen hat Huremovic ein neues Kapitel aufgeschlagen. Er ist nun bei ASV Bergedorf 85 tätig. Beim Abschied vom ETSV überwiegt aber nicht nur der Blick nach vorne, sondern auch die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Abschnitt. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ Im Abschiedsinterview des Vereins beschreibt Huremovic seine Gefühlslage offen. Wenn er auf die fünf Jahre zurückblicke, tue er das „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Das weinende Auge stehe für die Ereignisse der vergangenen Monate, in denen eine außergewöhnliche Mannschaft auseinandergehen musste.

Dabei betont Huremovic, dass die Entwicklung für ihn nicht vorhersehbar gewesen sei. Besonders schmerze ihn, dass in dieser Mannschaft noch viel Potenzial gesteckt habe. Sein erster Gedanke habe deshalb nicht ihm selbst gegolten, sondern dem Verein und den Menschen, die er in diesen Jahren kennengelernt habe. Gleichzeitig bleibt der Stolz auf das Erreichte. Der Weg von der Bezirksliga bis zur Hamburger Meisterschaft sei „keine Selbstverständlichkeit“. Genau darin liegt die Bedeutung dieser Ära: Der ETSV wurde in kurzer Zeit vom Bezirksligisten zum Hamburger Oberliga-Meister.