ETSV-Qualität für Süderelbe: Der FCS rüstet auf

Süderelbe lässt auf dem Transfermarkt die Muskeln spielen. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Beim FC Süderelbe entsteht in diesem Sommer eine bemerkenswerte Achse. Der Klub vom Kiesbarg bedient sich auffällig oft beim Meister der Oberliga Hamburg. Nach Eugenio Junior Lopes, Luke Andre Sendzik und Can Kömürcü wechselt nun auch Blerim Qestai vom ETSV Hamburg zum FCS. Vier Spieler aus der Meistermannschaft - das ist kein Zufall mehr, sondern eine erkennbare Linie.

Süderelbe spielt seit 2014 durchgehend in der Oberliga. In dieser Zeit gab es gute Phasen, stabile Jahre und schwierige Abschnitte. Einmal wurde der FCS Vierter, in einer Abstiegsrunde landete der Klub ebenfalls auf Rang zwei. Insgesamt war Süderelbe in den vergangenen Jahren aber eher ein etablierter Oberligist als ein Verein, der dauerhaft in Richtung Spitze drängte. Genau deshalb lässt diese Transferphase aufhorchen.

Junior bringt Dynamik auf der Schiene, Sendzik offensive Flexibilität, Kömürcü kehrt als prägende Figur und künftige Nummer zehn zurück, Qestai soll im Zentrum Verantwortung, Passsicherheit und Führungsstärke einbringen. Zusammengenommen wirkt das wie der Versuch, dem Kader nicht nur mehr Breite, sondern auch eine neue Achse mit Siegermentalität zu geben.

Die Verpflichtungen aus dem ETSV-Kader bringen nicht nur individuelle Qualität, sondern auch eine bestimmte Erfahrung mit. Diese Spieler kommen aus einer Mannschaft, die gerade Meister geworden ist, die Woche für Woche mit Favoritenrolle umgehen musste und die offensiv wie strukturell Maßstäbe gesetzt hat. Genau dieses Selbstverständnis kann für Süderelbe wertvoll werden.

Besonders die Rückkehr von Kömürcü war bereits ein starkes Signal. Der Mittelfeldspieler hatte Süderelbe zwischen 2020 und 2025 geprägt, ehe er mit dem ETSV Meister wurde. Nun kommt er mit diesem Titel zurück. Mit Qestai folgt ein weiterer Spieler, der im Zentrum Ordnung und Qualität geben kann.

Blick ins vordere Drittel?

Natürlich wird Süderelbe nicht automatisch zum Titelkandidaten, nur weil mehrere Spieler vom Meister kommen. Die Oberliga Hamburg bleibt eng, und die Transferphase läuft erst an. Doch die Richtung ist erkennbar. Der FCS wirkt nicht wie ein Klub, der lediglich den Kader auffüllt. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass am Kiesbarg intensiver in Richtung vorderes Tabellendrittel geschaut wird.

Das passt auch zur Ausgangslage. Süderelbe hat sich über viele Jahre in der Oberliga behauptet, nun könnte der nächste Entwicklungsschritt anstehen. Wer gleich mehrere Spieler aus einer Meistermannschaft verpflichtet, holt nicht nur Namen, sondern auch Haltung, Erfahrung und interne Standards.

Transfers mit Signalwirkung

Der Sommer ist noch lang, weitere Personalien können folgen. Doch schon jetzt ist klar: Der FC Süderelbe setzt ein Signal. Die Verpflichtungen vom ETSV Hamburg verändern die Wahrnehmung. Aus einem stabilen Oberligisten könnte ein Team werden, das mehr Ambitionen entwickelt.

Am Kiesbarg kommt Meisterflair an. Entscheidend wird sein, ob daraus auch auf dem Platz eine neue Konstanz entsteht. Die bisherigen Transfers lassen jedenfalls vermuten: Süderelbe will nicht nur dabei sein - Süderelbe will nach oben schauen.

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