ETSV Hamburg verstärkt Offensive mit Dominik Akyol

Kurz vor Ende der Wechselperiode hat der ETSV Hamburg noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Dominik Akyol stößt ein Offensivspieler zum Team, der sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Nach Stationen bei Norderstedt, Altona, dem ETV und Teutonia wird der 25-Jährige nun das Trikot der „EISE“ tragen.

Manager Jassi Huremovic ist überzeugt von der Verpflichtung: „Mit Dominik sind wir in der Offensive noch schwerer auszurechnen. Er bringt jede Menge Erfahrung mit, ist extrem mannschaftsdienlich und verfolgt seine Ziele mit großer Disziplin. Dass wir in dieser späten Phase noch einen Spieler mit seinem Profil verpflichten konnten, freut uns sehr.“