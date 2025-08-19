ETSV Hamburg verstärkt Offensive mit Dominik Akyol

Kurz vor Ende der Wechselperiode hat der ETSV Hamburg noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Dominik Akyol stößt ein Offensivspieler zum Team, der sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Nach Stationen bei Norderstedt, Altona, dem ETV und Teutonia wird der 25-Jährige nun das Trikot der „EISE“ tragen.
Manager Jassi Huremovic ist überzeugt von der Verpflichtung: „Mit Dominik sind wir in der Offensive noch schwerer auszurechnen. Er bringt jede Menge Erfahrung mit, ist extrem mannschaftsdienlich und verfolgt seine Ziele mit großer Disziplin. Dass wir in dieser späten Phase noch einen Spieler mit seinem Profil verpflichten konnten, freut uns sehr.“
Auch der Neuzugang selbst zeigt sich hochmotiviert: „Beim ETSV habe ich eine Mannschaft gefunden, die klare Ambitionen verfolgt. Die Gespräche waren sehr wertschätzend, und ich habe sofort gespürt, dass man mich unbedingt hier haben wollte. Jetzt möchte ich gemeinsam mit der Truppe angreifen, Spiele gewinnen und meinen Teil zum Erfolg beitragen.“