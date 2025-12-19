ETSV Hamburg verstärkt Offensive: Ajruli kommt aus Kiel

Ajruli ist in der Hamburger Fußballszene kein Unbekannter. Seine Ausbildung durchlief der 22-Jährige beim SC Concordia Hamburg, beim Eimsbütteler TV (U17 bis U19) sowie im Nachwuchs von Eintracht Norderstedt. Zuletzt stand er bei der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel unter Vertrag.

Der ETSV Hamburg treibt seine Personalplanungen im Aufstiegsrennen der Oberliga Hamburg weiter voran. Der Tabellenführer verpflichtet zur Winterpause Muhamed Ajruli von der U23 von Holstein Kiel. Der offensive Spieler ist ab dem 1. Januar 2026 für den ETSV spielberechtigt.

Mit dem Transfer setzt der ETSV Hamburg seinen eingeschlagenen Weg fort, gezielt entwicklungsfähige Spieler mit regionalem Bezug in den Kader zu integrieren. Sportlicher Leiter Sascha Huremovic sieht im Neuzugang eine passgenaue Verstärkung für die ambitionierten Ziele des Vereins: „Muhamed passt sowohl sportlich als auch charakterlich sehr gut in unser Profil. Wir freuen uns, ihn ab dem neuen Jahr am Mittleren Landweg beim ETSV begrüßen zu dürfen.“

Auch Ajruli selbst blickt dem Wechsel mit großer Motivation entgegen. „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zum ETSV und sehe hier den nächsten Schritt in meiner Karriere“, erklärt der Offensivspieler. „Ich will und werde meinen Teil dazu beitragen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen und freue mich, wieder in Hamburg zu sein.“ Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei zudem der Austausch mit dem Trainerteam gewesen: „Der Trainer hat mich sowohl menschlich als auch mit seiner Idee und Philosophie überzeugt. Deshalb fühlt sich dieser Schritt genau richtig an.“