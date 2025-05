ETSV Hamburg verpflichtet Torhüter mit Drittliga-Erfahrung

Müller absolvierte insgesamt 30 Partien in der 3. Liga für den Halleschen FC und den SC Verl. Zudem stand er 22-mal für den FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost und fünfmal für Preußen Münster in der Regionalliga West im Tor.

„Ich freue mich sehr auf meine kommende Zeit in Hamburg“, so Müller. „Ich werde mein Bestes geben, um dem ETSV zu helfen. Die Gespräche mit Jassi (Manager Jassi Huremovic) und Rosi (Trainer Jan-Philipp Rose) waren durchweg positiv.“