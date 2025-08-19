ETSV Hamburg verpflichtet Allrounder Luke Sendzik

Beim 3:2-Sieg des ETSV Hamburg beim Niendorfer TSV am vergangenen Sonntag stand Luke Sendzik noch nicht im Kader, doch der 22-Jährige wird künftig eine wichtige Rolle im Team übernehmen. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist der ETSV aktuell Tabellenführer der Oberliga Hamburg und verfolgt das klare Ziel, in die Regionalliga Nord aufzusteigen.

Sendzik wechselt als vielseitiger Spieler an den Mittleren Landweg und bringt wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mit, unter anderem von Phönix Lübeck und Teutonia 05. Die Verantwortlichen des ETSV zeigten sich erfreut über die Verpflichtung: „Wir freuen uns, dass Luke sich für die ‚EISE‘ entschieden hat. Er wird unser Team auf mehreren Positionen verstärken“, heißt es aus der Vereinsführung.