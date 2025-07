ETSV Hamburg schlägt Dassendorf vor toller Kulisse!

Gelungene Standortbestimmung: ETSV Hamburg schlägt Dassendorf mit 2:0

Es war das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zum Auftakt der Oberliga Hamburg . Vor 1.164 Zuschauern an den altehrwürdigen Sander Tannen setzte sich der ETSV Hamburg in einem taktisch geprägten Duell der Titelfavoriten mit 2:0 gegen die TuS Dassendorf durch. Ein Sieg, der nicht unverdient war, sondern vielmehr Ergebnis eines strategischen Plans, der an diesem Abend perfekt aufging.