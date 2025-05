ETSV Hamburg rüstet weiter auf – auch Qestaj kommt

Die Personaloffensive beim ETSV Hamburg nimmt weiter Fahrt auf. Nach den Transfers von Maksym Khlan, dem Süderelbe-Quartett rund um Justin Heinbockel, Can Kömürcü, Marius Wilms und Erolind Krasniqi sowie Keeper Finn Fenske vom SC Victoria haben die Eisenbahner nun den nächsten Neuzugang präsentiert: Blerim Qestaj wechselt vom Eimsbütteler TV an den Mittleren Landweg.

Der 24-jährige Abräumer, in der Jugend beim HSV ausgebildet, freut sich auf seine neue Aufgabe: „Nach all den schönen Jahren und den wunderbaren Erlebnissen beim ETV blicke ich nun voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Rosie und Jassi. Ich werde zu 100 % mit voller Intensität dabei sein und alles geben, um dem Team zu helfen.“

Damit ist klar: Der ETSV baut an einem Kader mit klaren Ambitionen. Manager Jassi Huremovic und Coach Jan-Philipp Rose formen eine Mannschaft, die in der kommenden Saison ganz oben mitmischen will. Die Qualität dafür scheint vorhanden – nun muss sie auf dem Platz bestätigt werden.