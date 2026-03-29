ETSV Hamburg: Regionalliga kaum möglich, Dassendorf bietet Hilfe an Es gibt neue Entwicklungen in der Causa ETSV Hamburg: Ohne Wunder schließt der Verein die Regionalliga aus, dafür gibt es nach dem Sponsoren-Beben viel Hilfe - unter anderem hat ausgerechnet Aufstiegsrivale TuS Dassendorf Unterstützung angeboten. von red · Gestern, 23:12 Uhr · 0 Leser

Dassendorf bietet ETSV Hamburg Hilfe an. – Foto: Imago Images

Nach dem Sponsoren-Beben steht der Regionalliga-Traum des ETSV Hamburg vor dem aus, dafür darf sich der Tabellenzweite der Oberliga Hamburg über reichlich Unterstützung freuen - unter anderem hat Meisterschaftsrivale TuS Dassendorf Hilfe angeboten. >>> So läuft der 29. Spieltag der Oberliga Hamburg

ETSV schraubt die Erwartungen runter - Regionalliga-Traum wohl geplatzt Neben Dassendorf beantragt auch der Eimsbütteler TV die Regionalliga-Lizenz, doch der Oberliga-Tabellenführer könnte noch einen Rückzieher machen. Huremovic hat außerdem das bestätigt, was seit Donnerstag als wahrscheinlich gilt: „Wenn nicht noch ein Riesenwunder passiert, werden wir bis zum Meldeschluss am 31. März keine Lizenz für die Regionalliga Nord beantragen." Eine Entwicklung, die kaum jemand für möglich gehalten hat - aber auch das ist Fußball. Meister werden kann der ETSV Hamburg immer noch, auch der Sieg im Lotto-Verbandspokal dürfte wichtiger denn je sein, denn Einzug in den DFB-Pokal spült gutes Geld in die Kassen. Wie es aber generell weitergeht, ist fraglicher denn je. „Jetzt müssen wir damit leben, kleinere Brötchen zu backen", meinte Huremovic außerdem zum Abendblatt.