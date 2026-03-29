ETSV Hamburg: Regionalliga kaum möglich, Dassendorf bietet Hilfe an

Nach dem Sponsoren-Beben steht der Regionalliga-Traum des ETSV Hamburg vor dem aus, dafür darf sich der Tabellenzweite der Oberliga Hamburg über reichlich Unterstützung freuen - unter anderem hat Meisterschaftsrivale TuS Dassendorf Hilfe angeboten.
Die Mannschaft des ETSV Hamburg hat bis zu dieser Woche als der Top-Aufstiegsfavorit auf die Regionalliga Nord gegolten, die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg galt als wahrscheinlich. Doch dann kam das Beben: FuPa Hamburg berichtete zuerst über das die Problematik, dass der Hauptsponsor der Eisenbahn-Kicker für den Klub nicht mehr erreichbar sei. "Ob und wie es weitergeht, dazu können wir uns im Moment nicht äußern", teilte ETSV-Pressesprecher Mirco Meizel mit.
Beim Hamburger Abendblatt hat sich am Sonntag zudem Sportchef Jassi Huremovic geäußert. Er berichtet über eine "Retter-Kampagne", denn die Hilfe, die dem ETSV Hamburg dieser Tage zuteil wird, sei immens. Besonders bemerkenswert: TuS Dassendorf, die ebenfalls um die Regionalliga und Meisterschaft spielt, hat dem Rivalen Unterstützung angeboten. „Für mich hat ein solches Angebot aus Dassendorf dieselbe emotionale Wertigkeit wie die Hilfe von Bayern München für Borussia Dortmund", sagt Huremovic voller Dankbarkeit, schließlich rettete der FCB den BVB vor über 20 Jahren vor dem Aus.
Neben Dassendorf beantragt auch der Eimsbütteler TV die Regionalliga-Lizenz, doch der Oberliga-Tabellenführer könnte noch einen Rückzieher machen. Huremovic hat außerdem das bestätigt, was seit Donnerstag als wahrscheinlich gilt: „Wenn nicht noch ein Riesenwunder passiert, werden wir bis zum Meldeschluss am 31. März keine Lizenz für die Regionalliga Nord beantragen."
Eine Entwicklung, die kaum jemand für möglich gehalten hat - aber auch das ist Fußball. Meister werden kann der ETSV Hamburg immer noch, auch der Sieg im Lotto-Verbandspokal dürfte wichtiger denn je sein, denn Einzug in den DFB-Pokal spült gutes Geld in die Kassen. Wie es aber generell weitergeht, ist fraglicher denn je. „Jetzt müssen wir damit leben, kleinere Brötchen zu backen", meinte Huremovic außerdem zum Abendblatt.
Ein Oberliga-Aus während der Saison soll dem Vernehmen nach kein Thema sein. Die Mannschaft hat erst am Sonntag ein großes Signal gesendet und gezeigt, dass der Traum vom Double weiterlebt - ansonsten wäre ein 11:0-Schützenfest in der Oberliga gegen TuRa Harksheide kaum möglich gewesen.
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