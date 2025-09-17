ETSV Hamburg präsentiert neuen Torwarttrainer

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Neuer Mann für die Keeper: David Jendrzej wechselt vom Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli zum ETSV Hamburg und übernimmt beim Oberliga-Zweiten die Aufgabe als Torwarttrainer. – Foto: ETSV Hamburg
Der ETSV Hamburg hat sein Funktionsteam weiter verstärkt. Mit David Jendrzej stößt ein erfahrener Torwarttrainer zum Oberliga-Zweiten. Der 26-Jährige arbeitete zuletzt fünf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli, wo er die Keeper in unterschiedlichen Altersklassen betreute.
Auch als Spieler bringt Jendrzej reichlich Erfahrung mit: Stationen in der Ober- und Regionalliga prägten seinen Weg, bevor er sich voll auf die Trainertätigkeit konzentrierte. Beim ETSV soll er nun seine Fachkenntnis einbringen und die Torhüter auf das nächste Level heben.