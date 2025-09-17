ETSV Hamburg präsentiert neuen Torwarttrainer

Der ETSV Hamburg hat sein Funktionsteam weiter verstärkt. Mit David Jendrzej stößt ein erfahrener Torwarttrainer zum Oberliga-Zweiten. Der 26-Jährige arbeitete zuletzt fünf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli, wo er die Keeper in unterschiedlichen Altersklassen betreute.

Auch als Spieler bringt Jendrzej reichlich Erfahrung mit: Stationen in der Ober- und Regionalliga prägten seinen Weg, bevor er sich voll auf die Trainertätigkeit konzentrierte. Beim ETSV soll er nun seine Fachkenntnis einbringen und die Torhüter auf das nächste Level heben.