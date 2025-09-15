ETSV Hamburg mit starker Reaktion nach erster Saisonniederlage

ETSV Hamburg hat seine Extraklasse in der Oberliga bestätigt und SC Vorwärts/Wacker Billstedt klar mit 5:0 (2:0) besiegt. Nach der 1:3-Niederlage gegen den Eimsbütteler TV in der Vorwoche wollte das Team von Jan-Philipp Rose eine Reaktion zeigen – und die gelang eindrucksvoll.

„Ich bin sehr stolz und glücklich über die Leistung, die wir heute gezeigt haben“, sagte Rose. „Wir haben nach dem Spiel gegen ETV eine sehr gute Reaktion gezeigt. Wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft, sehr dominant und konzentriert. Dass wir einige Chancen nicht genutzt haben, ärgert mich ein bisschen, aber insgesamt war es ein super Spiel von uns. Wir widmen den Sieg unserem verletzten Stürmer Morten Wahl, der sich gegen den ETV das Kreuzband gerissen hat. Jetzt bereiten wir uns auf das nächste Highlight-Spiel gegen FC Süderelbe vor.“

Auf Seiten von Vorwärts/Wacker zeigte sich Ümit Taytanli enttäuscht: „Es fing schon beim Warm-up an und zog sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel. Nach dem 0:2 wurden wir wach, aber wir haben lange gebraucht, um reinzukommen. Wie beim Elfmeter gehen selbstverständliche Dinge bei uns nicht rein. Nach dem 0:3 waren wir mental tot. Wir haben uns noch nicht gefunden und müssen mehr füreinander laufen.“

Die Partie wurde früh entschieden: Yannick Siemsen brachte ETSV bereits in der 15. Minute in Führung, Erolind Krasniqi legte sieben Minuten später nach. Nach der Halbzeit machte Can Kömürcü das 3:0 (57.), bevor Krasniqi mit zwei weiteren Treffern (63., 72.) für den Endstand sorgte. Ogechika Heil glänzte mit drei Vorlagen, Krasniqi mit drei Toren und hat in acht Spielen bereits 12 Tore und sieben Assists auf seinem Konto.



SC Vorwärts-Wacker Billstedt – ETSV Hamburg 0:5 (0:2)

SC Vorwärts-Wacker Billstedt: Vincent Artur Schick, Serkan Özenc, Leon Mundhenk (76. Joschua Rönnau), Oliver Eugene Doege, William Karl Moje (46. Bujar Sejdija), Andranik Khachaturi Ghubasaryan, Moritz Kühn (67. Evailton Braima Martins Fernandes), Luis Hacker (67. Marvin Jeremy Wiedemann), Eudel Silva Monteiro, Mario Burmester, Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (67. Antonio Simonovic) - Trainer: Gökhan Acar - Trainer: Ümit Taytanli

ETSV Hamburg: Tom Müller, Yannick Siemsen, Sebastian Hertner (83. Ede Mika Zimmermann), Andy Appiah, Lennart Appe, Blerim Qestai (73. Dominik Akyol), Can Kömürcü, Erolind Krasniqi (83. Brandolf Duah), Abdul Gafar Abdul Rauf, Nick Selutin (73. Luke Sendzik), Ogechika Heil (66. Marius Wilms) - Trainer: Jan-Philipp Rose

Schiedsrichter: Dominik Kopmann (Hamburg)

Tore: 0:1 Yannick Siemsen (15.), 0:2 Erolind Krasniqi (22.), 0:3 Can Kömürcü (57.), 0:4 Erolind Krasniqi (63.), 0:5 Erolind Krasniqi (72.)

Besondere Vorkommnisse: Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (SC Vorwärts-Wacker Billstedt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tom Müller (34.).