ETSV Hamburg gewinnt Daniel Witt, Yannick Siemsen bleibt Oberliga: ETSV Hamburg stellt sich nach der Meisterschaft neu auf. Daniel Witt wird Ligamanager, Yannick Siemsen bleibt dem Hamburger Meister erhalten. von red · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

Das ist Yannick Siemsen. – Foto: Christian Küch

Der ETSV Hamburg stellt nach der Meisterschaft nicht nur den Kader, sondern auch das Umfeld der Liga-Mannschaft weiter auf. Ab sofort übernimmt Daniel Witt die Rolle des Ligamanagers beim Hamburger Meister. Der Verein setzt damit auf zusätzliche Erfahrung, klarere Verantwortlichkeiten und mehr Struktur rund um die Mannschaft.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Witt soll seine Erfahrung, sein Netzwerk und seinen Blick für sportliche Abläufe einbringen. Gerade in einer Phase des Neuaufbaus ist diese Rolle für den ETSV wichtig. Nach dem großen Erfolg der vergangenen Saison geht es nun darum, die nächsten Schritte nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch sauber vorzubereiten. Witt soll Strukturen stärken Der ETSV betont dabei einen Ansatz, der den Verein schon in der Vergangenheit geprägt hat. Herausforderungen sollen nicht allein über finanzielle Möglichkeiten gelöst werden, sondern über gute Ideen, klare Arbeit, Zusammenhalt und Menschen, die Verantwortung übernehmen. In dieses Profil passt Witt als neuer Ligamanager.

Für den Klub ist seine Verpflichtung deshalb mehr als eine Personalie neben dem Platz. Witt soll helfen, Abläufe zu stärken, Zuständigkeiten zu schärfen und der Mannschaft ein Umfeld zu geben, in dem sie sich weiterentwickeln kann. Nach einer Meisterschaft ist genau das oft entscheidend: Der Erfolg muss verarbeitet werden, gleichzeitig beginnt bereits die nächste Etappe. Auch sportlich meldet der ETSV eine wichtige Entscheidung. Yannick Siemsen bleibt dem Verein erhalten. Der Führungsspieler setzt damit ein klares Zeichen für Kontinuität, Loyalität und Vertrauen in den eingeschlagenen Weg.