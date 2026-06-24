ETSV Hamburg gewinnt Daniel Witt, Yannick Siemsen bleibt

Der ETSV Hamburg stellt nach der Meisterschaft nicht nur den Kader, sondern auch das Umfeld der Liga-Mannschaft weiter auf. Ab sofort übernimmt Daniel Witt die Rolle des Ligamanagers beim Hamburger Meister. Der Verein setzt damit auf zusätzliche Erfahrung, klarere Verantwortlichkeiten und mehr Struktur rund um die Mannschaft.
Witt soll seine Erfahrung, sein Netzwerk und seinen Blick für sportliche Abläufe einbringen. Gerade in einer Phase des Neuaufbaus ist diese Rolle für den ETSV wichtig. Nach dem großen Erfolg der vergangenen Saison geht es nun darum, die nächsten Schritte nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch sauber vorzubereiten.
Der ETSV betont dabei einen Ansatz, der den Verein schon in der Vergangenheit geprägt hat. Herausforderungen sollen nicht allein über finanzielle Möglichkeiten gelöst werden, sondern über gute Ideen, klare Arbeit, Zusammenhalt und Menschen, die Verantwortung übernehmen. In dieses Profil passt Witt als neuer Ligamanager.
Für den Klub ist seine Verpflichtung deshalb mehr als eine Personalie neben dem Platz. Witt soll helfen, Abläufe zu stärken, Zuständigkeiten zu schärfen und der Mannschaft ein Umfeld zu geben, in dem sie sich weiterentwickeln kann. Nach einer Meisterschaft ist genau das oft entscheidend: Der Erfolg muss verarbeitet werden, gleichzeitig beginnt bereits die nächste Etappe.
Auch sportlich meldet der ETSV eine wichtige Entscheidung. Yannick Siemsen bleibt dem Verein erhalten. Der Führungsspieler setzt damit ein klares Zeichen für Kontinuität, Loyalität und Vertrauen in den eingeschlagenen Weg.
Siemsen war in der vergangenen Saison ein wichtiger Bestandteil der Meistermannschaft. Sein Verbleib hat deshalb sportliche und symbolische Bedeutung für das Team des neuen Trainers Manuel Demir. Der ETSV befindet sich im Neuaufbau, will dabei aber seine Mentalität und zentrale Figuren nicht verlieren. Siemsen kann in dieser Phase zu einem Anker werden.
„Die letzte Saison mit jedem Einzelnen aus dieser Mannschaft war etwas Besonderes und bleibt mit der Meisterschaft als Krönung auf jeden Fall in Erinnerung“, erklärt Siemsen. In den vergangenen Wochen habe er sich viele Gedanken über seine sportliche Zukunft gemacht. Am Ende habe er auf sein Bauchgefühl gehört.
Nun blickt Siemsen wieder nach vorn. Er freue sich auf die kommende Zeit beim ETSV und wolle seinen Teil zum Neuaufbau beitragen. Die Mannschaft solle schnell zusammenfinden, etwas Neues aufbauen und als hungrige, ehrgeizige Gruppe vor allem Spaß auf dem Platz haben. Für den ETSV sind beide Nachrichten wichtig. Mit Witt bekommt der Verein zusätzliche Struktur im Hintergrund. Mit Siemsen bleibt ein Spieler, der die erfolgreiche vergangene Saison mitgeprägt hat und nun auch den nächsten Abschnitt begleiten soll.
Der Hamburger Meister geht damit mit klarer Haltung in die kommende Spielzeit: bodenständig, ambitioniert und mit dem Anspruch, aus den eigenen Möglichkeiten weiter viel herauszuholen.
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