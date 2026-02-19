ETSV Hamburg bindet Trainer Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke ETSV Hamburg, Tabellenführer der Hamburg, verlängert mit seinem erfolgreichen Trainerteam unabhängig vom Ausgang der Saison - Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke bleiben. von red · Gestern, 23:48 Uhr · 0 Leser

Jan-Philipp Rose bleibt Trainer des ETSV Hamburg. – Foto: IMAGO IMAGES

Während der Auftakt der Oberliga Hamburg erneut vertagt wurde, hat der Tabellenführer wichtige Personalnews verkündet: Der ETSV Hamburg setzt die Zusammenarbeit mit seinem erfolgreichen Trainerteam fort und verlängert mit Chefcoach Jan-Philipp Rose und Co-Trainer Hubertus Reinecke - unabhängig von der Liga.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Hinter dem ETSV Hamburg liegt eine erstaunliche Entwicklung, schließlich spielte der aktuelle Spitzenreiter der Oberliga 2021/22 noch in der Bezirksliga, ehe der Durchmarsch in die Landesliga gelang. Seither spielt das Team eine starke Rolle in der höchsten Spielklasse der Hansestadt und hat sich sofort in der Spitze etabliert. Rose steht dabei unter anderem im Fokus, der Cheftrainer leistet seit Übernahme im November 2024 starke Arbeit beim ETSV und darf mit seiner Truppe womöglich am Saisonende in die Regionalliga Nord aufsteigen. „Wir freuen uns sehr, die Verträge mit Rosi und Hubi ligaunabhängig bis zum 30.6.2027 verlängert zu haben. Die Zusammenarbeit mit beiden macht große Freude – unser Umgang ist von Vertrauen, Respekt und echter gegenseitiger Anerkennung geprägt. Was hier in den vergangenen Jahren gemeinsam entstanden ist, hat Substanz. Genau das ist die Basis, auf die wir als Verein setzen", sagt ETSV-Manager Jassi Huremovic bei der Verkündung der Vertragsverlängerung. "Nach Jahren mit vielen Kaderveränderungen – auch aufgrund unserer ambitionierten Ziele und der jeweiligen Liga-Zugehörigkeit – wollen wir nun bewusst Stabilität und Konstanz in unsere sportliche Entwicklung bringen. Die langfristige Verlängerung ist ein klares Zeichen dafür. Wir sind überzeugt, dass Kontinuität auf der Trainerposition ein entscheidender Erfolgsfaktor ist und freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise.“

Das Ziel ist das Maximum Trainer Rose erklärt: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung beim ETSV Hamburg. Vor knapp einem Jahr sind wir einen gemeinsamen Weg gestartet & ich freue mich, dass wir diesen auch in der kommende Saison gemeinsam weitergehen. Besonders unsere starke Hinrunde hat gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft, dem Verein und Umfeld steckt. Die tägliche Arbeit mit dem Team und unter den tollen Bedingungen macht mir enorm viel Spaß. Auch die Zusammenarbeit mit dem gesamten Staff und den Verantwortlichen ist geprägt von großem Vertrauen, Geschlossenheit & Ehrgeiz! Wir haben ein ambitioniertes Projekt mit klaren Zielen, welches perfekt zu mir und meinem Anspruch passt. Ich möchte gemeinsam mit Hubi und dem Staff die Mannschaft, sowie jeden einzelnen Spieler kontinuierlich weiterentwickeln und gemeinsam das Maximum in dieser Spielzeit, sowie in der kommenden Saison herausholen. Daran arbeiten wir im Hintergrund und wollen kommende Woche dafür den nächsten Schritt gehen.“ >>> Das ist Jan-Philipp Rose Vor seinem Engagement im Sommer war Co-Trainer Reinecke als Co-Trainer und Scout unter anderem beim Hamburger SV und Hannover 96 tätig. „Es macht wirklich großen Spaß in der Zusammenarbeit mit den Spielern, dem Staff, allen Offiziellen & Rosi sowieso! Wir haben eine junge, gierige und lernwillige Mannschaft mit einem super Charakter in einem ambitionierten Umfeld mit tollen Bedingungen. Hier entsteht etwas und auch kommende Saison ein aktiver Teil davon sein zu dürfen, freut mich sehr", teilt Reinecke mit.