ETSV auf Kurs: Ex-Süderelbe-Spieler entscheiden das Prestigeduell

Die Partie hatte auch abseits des Ergebnisses Brisanz: Gleich mehrere Spieler trafen auf ihren Ex-Klub. Auf ETSV-Seite standen mit Krasniqi, Kömürcü, Marius Wilms und Justin Henbockel (nicht im Kader) gleich vier ehemalige und verdiente Süderelbe-Akteure im Aufgebot, dazu erzielten Krasniqi und Kömürcü die entscheidenden Tore. Im Trikot der Gäste liefen mit Fabio Parduhn und Marcel Andrijanic zwei frühere ETSVer auf – für sie ein besonderes Wiedersehen. Frederick Lorenzen (jetzt ETSV, kickte ebenfalls für den FCS und Vedat Düzgüner machte seine Anfänge im Oberliga-Bereich am Kiesbarg.
„Ein großes Lob an mein Team“, betonte ETSV-Coach Jan-Philipp Rose. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute sehr diszipliniert in unserer Grundordnung gespielt – mit und gegen den Ball. Uns war bewusst, dass Süderelbe aggressiv auftreten würde. Sie sind aktuell laut Statistik die unfairste Mannschaft in der Liga, darauf waren wir vorbereitet. Umso mehr freut es mich, dass wir dagegengehalten und die Spielkontrolle übernommen haben.“
Kurz vor der Pause brachte Krasniqi die Gastgeber in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kömürcü sehenswert mit dem Rücken zum Tor auf 2:0 (74.), ehe Krasniqi mit zwei weiteren Treffern (80., 90.) den Endstand besorgte. „Wir haben uns die klareren Chancen erarbeitet, der Sieg ist verdient“, bilanzierte Rose.
Süderelbe-Trainer Stefan Arlt sprach von einer „stabilen ersten Halbzeit“ seines Teams, ärgerte sich aber über die Entstehung des 0:1: „Wir verteidigen auf der linken Seite schlecht, klären nicht konsequent, der Ball fällt Krasniqi vor die Füße – eiskalt genutzt.“ Nach der Pause habe man auf den Ausgleich gedrängt, sei dann aber „klassisch ausgekontert“ worden.
Während der ETSV mit 24 Punkten die Tabellenspitze im Blick behält, verharrt Süderelbe nach der klaren Niederlage im Mittelfeld. Für die Ex-Spieler auf beiden Seiten war es ohnehin ein besonderes Duell – am Ende entschieden es die "Ehemaligen."
ETSV Hamburg – FC Süderelbe 4:0 (1:0)
ETSV Hamburg: Tom Müller, Yannick Siemsen, Sebastian Hertner, Andy Appiah, Lennart Appe (85. Vedat Düzgüner), Blerim Qestai (75. Ridel Varela Monteiro), Can Kömürcü, Erolind Krasniqi, Abdul Gafar Abdul Rauf (26. Eugenio Junior Lopes), Nick Selutin (85. Luke Sendzik), Ogechika Heil (75. Dominik Akyol) - Trainer: Jan-Philipp Rose
FC Süderelbe: Ismael Francios Bos, Maximilian Arlt, Can Denis Yildiz, Andres Munoz Hermes (57. Adrian Nkansah Apau), Alexander Koval (85. Hassan Zarei), Marcel Andrijanic, Joscha Oguazu, Jephtah Asare (57. Dayo Richardt), Christivi-Junior Komba-Masombo (71. Samuel Louca), Akagne Armel Gohoua, Fabio Parduhn (71. Marvin Metush Alidemi) - Trainer: Stefan Arlt
Schiedsrichter: Marvin Repke
Tore: 1:0 Erolind Krasniqi (44.), 2:0 Can Kömürcü (74.), 3:0 Erolind Krasniqi (80.), 4:0 Erolind Krasniqi (90.)