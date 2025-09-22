ETSV auf Kurs: Ex-Süderelbe-Spieler entscheiden das Prestigeduell

Krasniqi trifft dreifach, Kömürcü (re.) per Hacke – die ehemaligen Süderelbe-Spieler entscheiden das Topspiel für den ETSV! – Foto: Mirco Meizel

Gestern, 15:00 Uhr ETSV Hamburg ETSV Hamburg FC Süderelbe Süderelbe 4 0 Abpfiff



Der ETSV Hamburg hat im Topspiel gegen den FC Süderelbe seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert. Beim 4:0-Heimerfolg ragte Erolind Krasniqi mit drei Treffern heraus, Can Kömürcü setzte mit einem Hackentor den spielerischen Glanzpunkt. Mit dem achten Sieg im neunten Spiel bleibt die „Eisenbahn“ punktgleich mit Spitzenreiter Dassendorf. Die Partie hatte auch abseits des Ergebnisses Brisanz: Gleich mehrere Spieler trafen auf ihren Ex-Klub. Auf ETSV-Seite standen mit Krasniqi, Kömürcü, Marius Wilms und Justin Henbockel (nicht im Kader) gleich vier ehemalige und verdiente Süderelbe-Akteure im Aufgebot, dazu erzielten Krasniqi und Kömürcü die entscheidenden Tore. Im Trikot der Gäste liefen mit Fabio Parduhn und Marcel Andrijanic zwei frühere ETSVer auf – für sie ein besonderes Wiedersehen. Frederick Lorenzen (jetzt ETSV, kickte ebenfalls für den FCS und Vedat Düzgüner machte seine Anfänge im Oberliga-Bereich am Kiesbarg.

„Ein großes Lob an mein Team“, betonte ETSV-Coach Jan-Philipp Rose. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute sehr diszipliniert in unserer Grundordnung gespielt – mit und gegen den Ball. Uns war bewusst, dass Süderelbe aggressiv auftreten würde. Sie sind aktuell laut Statistik die unfairste Mannschaft in der Liga, darauf waren wir vorbereitet. Umso mehr freut es mich, dass wir dagegengehalten und die Spielkontrolle übernommen haben.“ Kurz vor der Pause brachte Krasniqi die Gastgeber in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kömürcü sehenswert mit dem Rücken zum Tor auf 2:0 (74.), ehe Krasniqi mit zwei weiteren Treffern (80., 90.) den Endstand besorgte. „Wir haben uns die klareren Chancen erarbeitet, der Sieg ist verdient“, bilanzierte Rose.