Etliche Verträge aufgelöst beim FC 08 Villingen FC 08 Villingen hat am kommenden Wochenende zwei Testspiele

Der FC 08 Villingen hat am kommenden Wochenende zwei Testspiele: Das Oberliga-Team trifft am Samstag um 14.30 Uhr in Konstanz (Waldheim-Kunstrasen) auf den schweizer Club FC Kreuzlingen. Die U21 gastiert am Sonntag um 14 Uhr im Dietenbach-Sportpark auf den Landesligisten Freiburger FC U23 bei dem die beiden Ex-Nullachter Jonas und Nils Janz spielen, die beiden Söhne vo, früheren SC Freiburg-Zweitliga-Profi Holger Janz.