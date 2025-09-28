 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Nuh Türkyilmaz (l.) gehörte bei der SG Mittenaar zu den Torschützen. Letztendlich setzten sich aber Marcel Schneider und der SV Oberscheld deutlich durch. © Lars Hinter
Etliche Teams werden auf den Boden geholt

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben Freude und Enttäuschung nah beieinander gelegen. Zu den Enttäuschten gehörte die SG Mittenaar II, die dem SV Oberscheld deutlich unterlag +++

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben Freude und Enttäuschung am Sonntag nah beieinander gelegen. Zu den Enttäuschten gehörten vor allem die Heimteams: Die SG Mittenaar II, die SG Fellerdilln/Niederroßbach II, der SSV Langenaubach, der SSV Donsbach und der SSV Wissenbach hatten sich mehr erhofft. Bester Laune wiederum dürften der TuSpo Beilstein II und die SG Seelbach/Scheld II wegen ihrer hohen Heimerfolge gewesen sein.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

