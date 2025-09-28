Etliche Teams werden auf den Boden geholt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben Freude und Enttäuschung nah beieinander gelegen. Zu den Enttäuschten gehörte die SG Mittenaar II, die dem SV Oberscheld deutlich unterlag +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben Freude und Enttäuschung am Sonntag nah beieinander gelegen. Zu den Enttäuschten gehörten vor allem die Heimteams: Die SG Mittenaar II, die SG Fellerdilln/Niederroßbach II, der SSV Langenaubach, der SSV Donsbach und der SSV Wissenbach hatten sich mehr erhofft. Bester Laune wiederum dürften der TuSpo Beilstein II und die SG Seelbach/Scheld II wegen ihrer hohen Heimerfolge gewesen sein.