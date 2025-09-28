Etliche Teams werden auf den Boden geholt

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben Freude und Enttäuschung am Sonntag nah beieinander gelegen. Zu den Enttäuschten gehörten vor allem die Heimteams: Die SG Mittenaar II, die SG Fellerdilln/Niederroßbach II, der SSV Langenaubach, der SSV Donsbach und der SSV Wissenbach hatten sich mehr erhofft. Bester Laune wiederum dürften der TuSpo Beilstein II und die SG Seelbach/Scheld II wegen ihrer hohen Heimerfolge gewesen sein.