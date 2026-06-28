Etliche Neue: Salzweg ist für die Bezirksliga gewappnet

Die neuen Gesichter des FC Salzweg mit Coach Julian Blöchl (oben links sitzend) – Foto: Verein

"Die Neuen bringen ordentlich Schwung in die Einheiten. Wir haben ein gutes Gefühl", sagt FCS-Fußballboss Andreas Dichtleder. Gleich drei Zugänge wechselten vom Nachbarn 1. FC Passau zum Vizemeister der Kreisliga Passau, der über die Relegation den Sprung in die vierthöchste Amateurklasse schafft. Victor Obika gilt als großes Torwarttalent - und sammelte deswegen auch bereits Minuten in der Landesliga. Der 20-jährige Luca Voggenreiter soll eine Option in der Hintermannschaft werden - im Gegensatz zu Henry Adu, der im Angriff wirbeln soll. "Die Eingewöhnung sollte bei diesem Trio schnell klappen, zumal wir ja auch noch andere Spieler haben, die schon einmal für den 1. FC Passau aufgelaufen sind“, sagt Dichtleder.



Vom SV Schalding Heining stoßen mit Orian Sadiki und Johannes Kuffner zwei A-Jugendspieler zu den Mannen von Coach Julian Blöchl. "Beide Jungs zeigen sich unbeschwert und können sich bei uns optimal weiterentwickeln“, meint Dichtleder, der sich ebenso über zwei Zugänge aus der Bezirksliga freuen kann. Paul Stögbauer vom FC Obernzell und Drin Miftari vom SV Oberpolling sollen die Lücken schließen, die Severin Muthmann und Stefan Holzinger hinterlassen. Die beiden Routiniers wollen ihre Fußball-Laufbahn in der "Zweiten" ausklingen lassen. Aus dem eigenen Nachwuchs stoßen mit Elias Neuser und Valentin Praml zum Kader. "Das freut uns umso mehr, dass wir perspektivisch Spieler aus der eigenen Jugend einbauen können“, erklärt Dichtleder.



