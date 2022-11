Ehnen und Brouch stehen sich heute Abend in der 3.Division gegenüber – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Etliche Nachholspiele am Mittwoch 3.Division +++ Coupe FLF +++ Frauen Liga 2

Herren 3.Division Vor gut zwei Wochen wegen einem Defekt an den sanitären Anlagen in Ehnen abgesagt, wurde das Heimrecht des Spiels zwischen dem FC Vinesca und dem FC Brouch getauscht, so dass sich beide Kontrahenten heute Abend in Brouch gegenüber stehen werden. In der vergangenen Saison gab es jeweils einen Heimsieg zwischen den zwei Clubs, beide Partien waren mit jeweils sechs Treffern zudem torreich. In der aktuellen Tabelle sind Brouch und Ehnen Tabellennachbarn, mit zwei Punkten Vorsprung für die heutigen Gastgeber. Wer auch immer gewinnen mag, wird direkten Kontakt zur Spitzengruppe aufnehmen. Für Spannung dürfte entsprechend gesorgt sein.

Coupe FLF Harlingen hat in der laufenden Saison in der „Coupe FLF“ gegen Cebras Ligakonkurrenten Bartringen schon für eine Überraschung sorgen können, so dass die Gäste gewarnt sein dürften. Zudem fanden die Hauptstädter erst kürzlich wieder in die Erfolgsspur. Schengens Erfolgswelle war am Sonntag etwas am Abebben, dennoch dürfte man gegen das Schlusslicht aus dem anderen Bezirk der 1.Division favorisiert sein. Auch Beggen wird gegen Vianden Favorit sein, trotz eines positiven Ergebnisses hakte es beim FC Avenir am Sonntag auch ein wenig und vieles wird davon abhängen, ob und wieviel man rotiert. Spannend dürfte es auch in Mensdorf werden, wo mit Diekirch ein Topclub aus dem 1.Bezirk der 1.Division bei einem immer noch relativ inkonstanten FC Syra aus dem 2.Bezirk zu Gast ist.

Damen Liga 2 In der Damen-Liga 2 dürften die Gastmannschaften von Fels und Fola in den heutigen Nachholspielen die besseren Karten in der Hand halten. Sollten die beiden Tabellennachbarn sich durchsetzen, würden sie mit dann achtzehn Punkten am oberen Relegationsplatz anklopfen.