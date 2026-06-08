Etienne Scholz übernimmt bei Wettswil-Bonstetten

Etienne Scholz übernimmt die Nachfolge von Hesam Mirzai beim FC Wettswil-Bonstetten – Foto: zvg

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun scheint es offiziell zu sein: Den scheidenden Uster-Coach Etienne Scholz zieht es zum Erstligisten FC Wettswil-Bonstetten.

Der «Zürcher Oberländer» erwähnt es ganz beiläufig in einem Nebensatz im Matchbericht zur Interregio-Partie zwischen dem FC Uster und dem FC Allschwil: «... sagt der zum Erstligisten Wettswil-Bonstetten wechselnde Trainer». Somit scheint es amtlich zu sein: Etienne Scholz, der vor Wochenfrist angekündigt hatte, den FC Uster nach viereinhalb Jahren zum Ende der Saison zu verlassen, wird Nachfolger von Hesam Mirzai, dessen Abgang beim FC Wettswil-Bonstetten schon etwas länger bekannt war.

Der Erstligist hatten die Aufstiegsspiele in der 1. Liga nur ganz knapp verpasst. Etienne Scholz seinerseits hatte das Traineramt beim damals noch in der 2. Liga spielenden FC Uster im Dezember 2021 übernommen und die Zürcher Oberländer erfolgreich in die 2. Liga interregional geführt. Es war für den damals 28-Jährigen das erste Traineramt überhaupt im Aktivbereich.