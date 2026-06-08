Etienne Scholz übernimmt bei Wettswil-Bonstetten

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun scheint es offiziell zu sein: Den scheidenden Uster-Coach Etienne Scholz zieht es zum Erstligisten FC Wettswil-Bonstetten.
Der «Zürcher Oberländer» erwähnt es ganz beiläufig in einem Nebensatz im Matchbericht zur Interregio-Partie zwischen dem FC Uster und dem FC Allschwil: «... sagt der zum Erstligisten Wettswil-Bonstetten wechselnde Trainer». Somit scheint es amtlich zu sein: Etienne Scholz, der vor Wochenfrist angekündigt hatte, den FC Uster nach viereinhalb Jahren zum Ende der Saison zu verlassen, wird Nachfolger von Hesam Mirzai, dessen Abgang beim FC Wettswil-Bonstetten schon etwas länger bekannt war.
Der Erstligist hatten die Aufstiegsspiele in der 1. Liga nur ganz knapp verpasst. Etienne Scholz seinerseits hatte das Traineramt beim damals noch in der 2. Liga spielenden FC Uster im Dezember 2021 übernommen und die Zürcher Oberländer erfolgreich in die 2. Liga interregional geführt. Es war für den damals 28-Jährigen das erste Traineramt überhaupt im Aktivbereich.
Die eigene fussballerische Ausbildung hat der ehemalige Profi in verschiedenen Grossklubs genossen (St. Gallen, Basel, GC, Winterthur). Sogar beim grossen Bayern München war er ein Jahr lang unter Vertrag und kam dort im U23-Team zu sieben Einsätzen in der Regionalliga Bayern (2013/14).
Mit Wettswil-Bonstetten erwartet den inzwischen 32-Jährigen erstmals ein Traineramt in der 1. Liga. Mirzai hatte die Säuliämtler ein halbes Jahr lang betreut; zuvor war das Team eineinhalb Jahre lang von einem anderen ehemaligen Profi - dem heutigen Basel-Trainer Stephan Lichtsteiner - gecoacht worden. Vom FCWB selbst wurde die neue Trainerlösung bisher noch nicht offiziell vermeldet.
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